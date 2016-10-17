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В оккупированном Донецке появилась «путинская чебуречная»

В оккупированном Донецке появилась «путинская чебуречная»
Владельцы одного из донецких кафе решили привлечь посетителей с помощью Путина. Как информирует replyua.net, зазывную рекламу продемонстрировали «Новости Донбасса».

На сайте появился снимок, сделанный в одной из чебуречных оккупированного Донецка. На витрине кафе, помимо рекламы известной марки чая, красуется бюст российского президента Путина. Журналисты донецкого издания подчеркивают, что такая реклама вряд ли поможет увеличить число посетителей в чебуречной, однако бюст Путина, несомненно, привлекает местных жителей и заставляет улыбаться. Напомним, что в террористических «ДНР» и «ЛНР» очень любят своих «правителей», и недавно там создали жалкое подобие музея мадам Тюссо. Местные «умельцы» вылепили жуткие восковые фигуры российского президента и главаря боевиков Александра Захарченко.

Ранее о появлении «Музея мадам Тюссо» на своей странице в Фейсбуке рассказывал журналист Александр Билинский. По его словам, «этот ужас» он обнаружил на одном из сайтов Макеевки – фигуры слепила одна из местных «мастериц», и к ней даже приходили журналисты, которые взяли интервью о происхождении «шедевров».

В оккупированном Донецке появилась «путинская чебуречная»
В оккупированном Донецке появилась «путинская чебуречная»

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