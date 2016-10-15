Бойовики минулої ночі обстріляли мирні райони Мар'їнки

В результаті того, як проросійські бойовики обстріляли Мар’їнку минулої ночі, було пошкоджено декілька будинків, в яких живуть мирні громадяни. Про це сьогодні, 15-го жовтня, повідомили у прес-центрі Головного управління Національної поліції Донеччини, передає replyua.net.
У інформаційному листі зазначається, що вночі на суботу від прямих попадань снарядів було пошкоджено 4 будинки за вулицею Орджонікідзе та один будинок на вулиці Прокоф’єва. «За непідтвердженими даними, в результаті обстрілів ніхто не постраждав. Було пошкоджено стіни, вікна, дахи та господарчі споруди», - вказується у повідомленні.
Наразі на місцях подій працюють оперативно-слідчі групи поліції. Вони зафіксували, що снаряд прилітали з боку терористів. Відповідно до встановлених фактів було порушено кримінальну справу щодо терористичного акту. Як повідомляє прес-центр донецької поліції, лише за цей тиждень в області було пошкоджено 8 будинків. Одна жінка отримала поранення. Сепаратисти починають відкривати вогонь переважно в нічний період доби, коли люди знаходяться дома вже на відпочинку. Як зазначалося раніше, бойовики продовжують застосовувати заборонену «Мінськом» зброю по всій лінії розмежування.
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