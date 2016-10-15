На Донеччині правоохоронці затримали представника російської розвідки

Представники контррозвідки Служби безпеки України в населеному пункті Ясинувата Донецької області схопили інформатора Головного управління розвідки генерального штабу Міноборони Російської Федерації. Про це сьогодні, 15-го жовтня, повідомляє прес-центр СБУ на офіційному веб-сайті відомства, передає replyua.net.
За даними правоохоронців, дана особа була завербована через своїх знайомих, які знаходяться на службі в одному з підрозділів незаконного збройного формування «ДНР». Чоловік став на хиткий шлях близько двох місяців тому. На протязі всього цього часу він збирав та передавав «вищим керівникам» інформацію про місцеположення укріплень Збройних сил України. Він займався збором даних в Ясинуватському районі неподалік лінії розмежування.
В його обов’язки також входило корегувати на направляти вогонь ворожої артилерії та мінометів по позиціях наших захисників. Представники Служби безпеки України, в рамках порушеної кримінальної справи за вищевказаними злочинками, оголосили сепаратисту підозру. Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. За попередніми оцінками, представнику терористичної організації загрожує до 10-ти років позбавлення волі.
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