Кобзона снова ждут в Донецке

По сообщениям источников в Донецке, скандальный российский певец снова собирается выступить в оккупированном городе. Как информирует replyua.net, Иосиф Кобзон посетит террористическую «ДНР» в самые ближайшие дни.
В сообщении говорится о том, что в ближайшие дни в Донецке намечается фестиваль «Звезды мирового балета». На финальном концерте этого мероприятия состоится и выступление Кобзона. Напомним, что еще несколько месяцев назад российский депутат Рашкин предлагал отправить Кобзона на Евровидение в Украину. Сам Кобзон отмечал, что с удовольствием бы выступил на конкурсе, однако его имя в списке россиян, которым запрещен въезд на территорию Украины. Артист отметил, что, если бы с него сняли все санкции, он обязательно бы поехал в Киев, и он не боится приезжать в Украину.
Впрочем, также Кобзон и подчеркнул, что бояться нужно не ему, а президенту Украины Петру Порошенко и людям из его окружения. Напомним, что в следующем году Евровидение будет принимать Киев, и сейчас подготовка к конкурсу идет полным ходом. Ходят слухи, что от РФ на конкурс поедет Александр Панайотов, уроженец Запорожья.
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