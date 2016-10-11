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Нацгвардія затримала представника "ДНР", який хотів прикритися жінкою та дитиною

Нацгвардія затримала представника "ДНР", який хотів прикритися жінкою та дитиною
На одному з блокпостів на Донеччині представники Нацгвардії затримали підозрілу особу, яка можливо має зв’язки та співпрацює з терористичною організацією «ДНР». Про це сьогодні, 11-го жовтня, розповів пре-центр Національної гвардії України, передає replyua.net.

«Вчора ввечері, близько 22-ї години, через один з блокпостів зі сторони тимчасово окупованої території прийшов чоловік з жінкою та дитиною, який хотів потрапити до підконтрольної Києву території України. Напевно, він надіявся, що присутність жінки та маленької дитини якимось чином вплине на національну гвардію», - йдеться у інформаційному листі.

«В процесі огляду особистого майна та документів громадянина було знайдено паспорт з відміткою «ДНР». Після цього старший зміни прапорщик Сівокозов Сергій наказав перевірити дитячу коляску. Під час огляду нацгвардійці виявили документи, серед яких був військовий квиток на ім’я затриманого, який містив у собі логотип та печатку самопроголошеної республіки», - зазначили у Національній гвардії. Дану особу було затримано за підозрою в сприянні діяльності терористичних організацій. Наразі чоловік знаходиться у представників Служби безпеки України.

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