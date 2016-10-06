Жебривский: на Донбассе реализовуются более 800 инфраструктурных проектов

Павел Жебривский на своей странице в facebook сообщает о том, что в Донецкой области сейчас реализовываются около 800 инфраструктурных проектов – в регионе проходит возобновление инфраструктуры, а также развивается строительная отрасль – об этом передает replyua.net.
По его словам, сейчас Донбасс не привлекателен для инвесторов – они боятся вкладывать в него деньги, но, несмотря на это, регион начинает превращаться в «строительную площадку». Он заявляет: «Сейчас на стадии запуска около 800 инфраструктурных проектов, в том числе возобновление мостов, ремонт дорог, модернизация школ, реконструкция больниц, термомодернизация зданий, строительство Центров безопасности граждан, строительство Центра предоставления административных услуг, возобновление жилых домов и многое другое».
Он подчеркивает, что эти проекты требуют квалифицированных подрядчиков, а также создадут в регионе новые рабочие места. «Для того, чтобы у предпринимателей появилось доверие к власти, в этом регионе будет действовать Агенция регионального развития, которая будет выступать в роли заказчика работ по возобновлению инфраструктуры Донбасса», - сообщает политик.
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