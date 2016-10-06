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Жебривский: на Донбассе реализовуются более 800 инфраструктурных проектов

Жебривский: на Донбассе реализовуются более 800 инфраструктурных проектов
Павел Жебривский на своей странице в facebook сообщает о том, что в Донецкой области сейчас реализовываются около 800 инфраструктурных проектов – в регионе проходит возобновление инфраструктуры, а также развивается строительная отрасль – об этом передает replyua.net.

По его словам, сейчас Донбасс не привлекателен для инвесторов – они боятся вкладывать в него деньги, но, несмотря на это, регион начинает превращаться в «строительную площадку». Он заявляет: «Сейчас на стадии запуска около 800 инфраструктурных проектов, в том числе возобновление мостов, ремонт дорог, модернизация школ, реконструкция больниц, термомодернизация зданий, строительство Центров безопасности граждан, строительство Центра предоставления административных услуг, возобновление жилых домов и многое другое».

Он подчеркивает, что эти проекты требуют квалифицированных подрядчиков, а также создадут в регионе новые рабочие места. «Для того, чтобы у предпринимателей появилось доверие к власти, в этом регионе будет действовать Агенция регионального развития, которая будет выступать в роли заказчика работ по возобновлению инфраструктуры Донбасса», - сообщает политик.

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06 окт 2016
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Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)

Как сообщает replyua.net, на территории оккупированного полуострова находится множество людей, ждущих возврата Крыма в состав Украины, – они не отказались от украинского гражданства и не приняли


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