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Російський найманець ДНР: В Донецьку добре, а Якутія – смітник

Російський найманець ДНР: В Донецьку добре, а Якутія – смітник
Російський найманець з Якутії, що воює за ДНР, розповів, що вирішив залишитися в Донецьку і не хоче повертатися додому, тому що в Донецьку красиво, а вдома – смітник. Каже, одразу навіть не зрозумієш, де війна, а де цивілізований світ, тому що в Якутії розруха сильніше, ніж в столиці воюючого Донбасу, передає replyua.net, з посиланням на українського журналіста Дениса Казанського.

А ще каже, що багато росіян коли в Донецьк приїжджають, захоплюються містом, тому що в Росії гірше люди живуть.

«І не розуміє людина, що у нього в Якутії повне дно, бо він сам це допустив. Тому що так жив і його все влаштовувало. І не розуміє він, що якщо якути і буряти переїдуть жити в Донецьк, то в Донецьку теж досить скоро буде точно такий же смітник. Це Україна проводила в Донецьку Євро-2012 і ввалюється мільярди в міську інфраструктуру. Це раніше Донецьк розвивався. Так, нехай не семимильними кроками, але все-таки прогрес був очевидний. А тепер ця історія закінчилася, завдяки Бурятсько-якутським «визволителям», які принесли тільки насильство і руйнування», – прокоментував Денис Казанський. Незабаром буде в Донецьку таке ж похмуре пекло, як і у них на російській батьківщині, резюмував журналіст.

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