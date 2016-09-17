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Донецьк увійшов в 20-ку міст світу з найвищою терористичною загрозою

Донецьк увійшов в 20-ку міст світу з найвищою терористичною загрозою
Український Донецьк увійшов до двадцятки міст світу з найвищою терористичною загрозою. Такі дані опубліковані в звіті Всесвітнього економічного форуму, що пройшов у Швейцарії, інформує replyua.net, з посиланням на блогера Дениса Казанського.

В опублікованому списку з 20 міст Донецьк посів 18 місце. Очолило список іракське місто Рамаді, де в минулому році було зареєстровано 243 випадки насильницької смерті на 100 тисяч жителів. У Донецьку ж аналогічний показник склав лише 41,3 випадки на 100 тисяч. Сусідами українського обласного центру в опублікованому списку стали столиця Сомалі Могадішо і місто Кісмайо, розташоване в цій же країні. При цьому Донецьк обігнав столицю розтерзаної війною Сирії – Дамаск. Там в минулому році на кожен 100 тисяч гинуло лише близько 36 чоловік.

Крім українського міста, в списку найнебезпечніших міст опинилися міста Іраку, Сирії, Нігерії, Пакистану, Сомалі, Афганістану і Лівії. Всього ж в список увійшло 8 іракських міст.

«Мабуть, немає таких висот, які не скорилися б Пушиліну, Захарченко та їх російським друзям. Жахіття, звичайно. Але зате не потрібно більше вчити в школах українською мовою. Спасибі, Росія», – прокоментував інформацію Денис Казанський.

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