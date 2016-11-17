валюта
СпецтемаНа заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Перед новогодними праздниками в Днепре появится Луна-парк

Перед новогодними праздниками в Днепре появится Луна-парк
В городском совете Днепра проинформировали о том, что перед новогодними праздниками в городе откроется современный Луна-парк, передает replyua.net со ссылкой на распоряжение городских властей. На сайте администрации Днепра появилось сообщение о том, что парк будет отвечать всем современным стандартам, однако за работой каждого аттракциона будут внимательно следить. Передвижной Луна-парк начнет свою работу аккурат перед новогодними каникулами.

Он будет находиться в Центральном парке имени Глобы. В городском совете Днепра подчеркнули, что за работой развлекательного комплекса будут внимательно следить, и в соглашении, заключенным между руководством передвижного парка и мэрией Днепра говорится о том, что Луна-парк должен работать согласно некоторым правилам – должны быть обеспечены противовзрывная безопасность и противопожарная безопасность.

Кроме того, руководство Луна-парка обязуется обеспечить надлежащее санитарное состояние и музыкальное сопровождение. Напомним, что в Украине уже идет подготовка к Новому году – во многих городах уже украшают центральные улицы. Самыми первыми начали подготовку к празднику власти Киева – в этом году они обещают много иллюминации и гирлянд на улицах столицы.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Украинцы должны навсегда забыть о Лукашенко – журналист
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
16 ноя 2016
29963

Огрызко: Телефонный разговор Трампа с Порошенко подтвердил, что республиканец всерьез займется Украиной

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко проанализировал первый официальный разговор новоизбранного президента США Дональда Трампа з президентом Украины Петром Порошенко. Дипломат уверен,

16 ноя 2016
18493

Експерт про відмову Росії від Римського статуту: у Кремлі істерика

Реакція Кремля на визнання Міжнародним кримінальним судом дій Росії у Криму та на Донбасі агресією була практично блискавичною – Путін заявив про відмову від ратифікації Римського статуту. Чи


Свежие новости

Сегодня для Украины решится вопрос о безвизе

Хиллари Клинтон: Не теряйте веры в Америку, боритесь за наши ценности – и никогда не сдавайтесь

Клинтон впервые выступила перед американцами после выборов

Стало известно место пребывания Эки Згуладзе

Публицист: Путину нужно только одно

Россия и Канада провели тайные переговоры по Украине – СМИ

Меркель и Обама представили совместную «пессимистичную» статью о глобализации

Березовец: Теперь стало понятно, почему Новинский вел себя так разнузданно и нагло

Лукашенко – яркий пример «дружеского» кидалова – эксперт

Перед новогодними праздниками в Днепре появится Луна-парк

Тед Круз может получить от Трампа очень высокую должность

Юрий Фельштинский: президентство Трампа может стать кошмаром

СМИ: арест Улюкаева свидетельствует о войне в Кремле

Выход Кучмы из «Минска» может иметь серьезные последствия

Крым рискует вернуться в 1954 год – блогер

Таран: принятые резолюции ничем не заканчиваются

Хан приглашает на ПМЖ в Лондон американцев, недовольных избранием Трампа

Китайские ученые впервые изменили гены

Сенат США готовит большой сюрприз для России

Самый популярный индийский актер снимется в российском фильме

 Новости за день