Перед новогодними праздниками в Днепре появится Луна-парк

В городском совете Днепра проинформировали о том, что перед новогодними праздниками в городе откроется современный Луна-парк, передает replyua.net со ссылкой на распоряжение городских властей. На сайте администрации Днепра появилось сообщение о том, что парк будет отвечать всем современным стандартам, однако за работой каждого аттракциона будут внимательно следить. Передвижной Луна-парк начнет свою работу аккурат перед новогодними каникулами.
Он будет находиться в Центральном парке имени Глобы. В городском совете Днепра подчеркнули, что за работой развлекательного комплекса будут внимательно следить, и в соглашении, заключенным между руководством передвижного парка и мэрией Днепра говорится о том, что Луна-парк должен работать согласно некоторым правилам – должны быть обеспечены противовзрывная безопасность и противопожарная безопасность.
Кроме того, руководство Луна-парка обязуется обеспечить надлежащее санитарное состояние и музыкальное сопровождение. Напомним, что в Украине уже идет подготовка к Новому году – во многих городах уже украшают центральные улицы. Самыми первыми начали подготовку к празднику власти Киева – в этом году они обещают много иллюминации и гирлянд на улицах столицы.
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