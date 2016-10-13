валюта
СпецтемаБойовики нанесли масований удар по Широкиному. Кількість жертв зростає

В Днепре резко дорожает аренда жилья

В Днепре резко дорожает аренда жилья
В Днепре увеличивается спрос на аренду жилья, и, как следствие, оно продолжает дорожать. Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, самая простая квартира без ремонта сейчас обойдется в 2,6 тысяч гривен, люксовое жилье стоит в разы дороже, но, как правило, его снимают только иностранцы.

Риелторы из Днепра отмечают, что ровно за год цены на аренду выросли на 600-1500 гривен, но это еще не предел, и стоимость аренды продолжит расти после новогодних праздников. Однокомнатная квартира с неплохим ремонтом и самой простой мебелью обойдется не дешевле 3,5 тысяч, но без ремонта и мебели можно найти на тысячу дешевле. Самый большой спрос в Днепре на дешевые однокомнатные квартиры, а двушки и трешки стоят очень дорого – за двухкомнатную придется выложить не меньше четырех тысяч, за трехкомнатную – не меньше пяти, и это при условии, если в квартире плохие ремонт и мебель. Хорошая трешка со всеми условиями может обойтись и в 15 тысяч.

Желающих снимать такое жилье очень мало, отмечают риелторы, и в основном, этими квартирами интересуются богатые иностранцы, приехавшие в долгосрочную командировку. Самой большой популярностью пользуются квартиры в районе проспекта Гагарина, где расположены ВУЗы.

Горячая тема: Британія дозволила своїм пілотам збивати російські літаки
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
12 окт 2016
12453

Пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности: нет никаких украинцев как нации

Владимир Зайнетдинов, занимающий должность пресс-секретаря в Организации договора о коллективной безопасности на своей странице в facebook заявил, что не считает украинцев нацией.


Свежие новости

Лавров не прогнозирует войну с США

В Карпатах выпало рекордное количество снега

Шипилов: в огромной и гордой стране нашли новый способ экономии бюджета

«Укрзализныця»: износ грузовых составов превысил 90 процентов

Манн: Евробанк и ЕБРР выдают 300 миллионов евро кредита «Укрзализнице»

Мощнейший шторм в Одессе продолжается – большой фоторепортаж

Индексация пенсий не сделает украинских стариков богаче

В Киеве начнут курсировать современные низкопольные трамваи

В Днепре резко дорожает аренда жилья

Пономарь: он уже в Киеве

Польща постачатиме скраплений газ в Україну

50-летняя Джанет Джексон отменила мировое турне из-за беременности

Преображенський: чи є у Путіна шанс прорвати «зовнішньополітичну блокаду»?

Експерти: Савченко та Льовочкіна – перші на виліт з української делегації в ПАРЄ

Донік: Савченко має зайнятись СБУ

Лавров сказав, що Кремль не хоче воювати з Вашингтоном

Жириновский: если американцы проголосуют за Клинтон, их ждет ядерная война

США учат Дутерте дипломатической вежливости

Кобзона снова ждут в Донецке

Путін зізнався чому не поїхав у Париж

 Новости за день