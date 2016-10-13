В Днепре резко дорожает аренда жилья

В Днепре увеличивается спрос на аренду жилья, и, как следствие, оно продолжает дорожать. Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, самая простая квартира без ремонта сейчас обойдется в 2,6 тысяч гривен, люксовое жилье стоит в разы дороже, но, как правило, его снимают только иностранцы.
Риелторы из Днепра отмечают, что ровно за год цены на аренду выросли на 600-1500 гривен, но это еще не предел, и стоимость аренды продолжит расти после новогодних праздников. Однокомнатная квартира с неплохим ремонтом и самой простой мебелью обойдется не дешевле 3,5 тысяч, но без ремонта и мебели можно найти на тысячу дешевле. Самый большой спрос в Днепре на дешевые однокомнатные квартиры, а двушки и трешки стоят очень дорого – за двухкомнатную придется выложить не меньше четырех тысяч, за трехкомнатную – не меньше пяти, и это при условии, если в квартире плохие ремонт и мебель. Хорошая трешка со всеми условиями может обойтись и в 15 тысяч.
Желающих снимать такое жилье очень мало, отмечают риелторы, и в основном, этими квартирами интересуются богатые иностранцы, приехавшие в долгосрочную командировку. Самой большой популярностью пользуются квартиры в районе проспекта Гагарина, где расположены ВУЗы.
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