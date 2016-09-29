Рынок труда Днепропетровска

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Согласно официальным данным, в Днепропетровске на 1 вакантное место приходится 7-8 претендентов. Областной центр занятости сообщает о том, что уровень безработицы растет, а количество вакансий сокращается. Найти хорошее место работы становится все сложнее.За последние 12 месяцев максимальный средний доход работающего в Днепропетровске составил 5 611 грн. Если брать средний показатель, то он не поднимался выше 5,2 тыс. грн (данные ua.trud.com). На графике показан средний уровень заработной платы в Днепропетровске за последние 12 месяцев:Сегодня5 наиболее популярных отраслей:IТ (20,5%). В этой отрасли открыто 316 вакансий с заработной платой от 100 до 16 100 грн. (86%). Больше всего вакантных мест на должность дизайнера сайта (средняя зарплата 5 666 грн.).Торговля (12,2%). За последний год в торговле можно было заработать в среднем от 5 до 6 тыс. грн. Сегодня в этой отрасли открыто 574 вакансии, среди которых преобладает интернет-менеджер с зарплатой 5 000 грн., на втором месте находится менеджер магазина.Производство (11,5%). В отрасли производство доступно 363 вакансии. 90% работодателей указали размер заработной платы от 200 до 32 900 грн. Популярной вакансий является рабочий на производство (оклад 4 666 грн.)Реклама (11,1%). За прошлый год в рекламной отрасли можно было заработать 4-5 тыс. грн. На данный момент открыто 307 вакансий, из которых большая доля принадлежит удаленному верстальщику с окладом 3 000 грн.Строительство (4,5%).Средний доход в отрасли строительство сильно разнится, в зависимости от занимаемой должности, поэтому заработать можно как 6, так и 17 тыс. грн. На текущий момент вакантными остаются 572 предложения о работе. Популярная вакансия инженер-строитель со средним заработком 7 916 грн.Рекордсменом по количеству открытых вакансий в Днепропетровске является компания «MultiViza», которая предлагает 177 вариантов работы. Кроме этого, большое количество вакансий предлагают такие компании как «Ukraine», «DataArt», «ПриватБанк», «Ciklum», «Comfy», «Clarus-Apex» и др.Прежде всего, нужно сконцентрировать усилия на составлении документа № 1 для трудоустройства – резюме. Важно правильно его заполнить и лаконично изложить информацию. Сделать это можно на сайте по трудоустройству ua.trud.com. Там же можно разместить готовое резюме, и получить больше шансов найти хорошую работу. Для большей результативности нужно оформить подписку на рассылку вакансий и получать актуальные предложения о сотрудничестве.Найти хорошую работу не сложно, важно сконцентрировать все усилия на создании резюме и повышении его привлекательности в глазах работодателя.