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Вбивці патрульних в Дніпрі обрали запобіжний захід

Вбивці патрульних в Дніпрі обрали запобіжний захід
Чоловіку, якому оголосили про підозру у вбивстві двох патрульних поліцейських у Дніпрі на цих вихідних, обрано запобіжний захід, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал «Радіо Свобода».

Так, сьогодні, двадцять сьомого вересня 2016 року, Шевченківським районним судом Дніпра було ухвалено рішення про обрання підозрюваному Олександру Пугачову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. Наразі чоловік перебуває в лікарні імені Мечникова, спеціалісти якої його прооперували. За їх словами, стан здоров’я Пугачова середньо тяжкий, але стабільний і він «активно одужує». Персонал лікарні стверджує, що підозрюваного охороняють безпрецедентно багато правоохоронців.

Нагадаємо, два дні тому, двадцять п’ятого вересня 2016 року, водій авто, якого зупинили патрульні через порушення правил дорожнього руху, розстріляв правоохоронців. На місці події загинули двадцятисемирічний Артем Кутушев та тридцятишестирічна Ольга Макаренко. У подвійному вбивстві підозрюють Олександра Пугачова, екс-бійця сумнозвісної роти «Торнадо». На момент вчинення злочину він вже перебував у всеукраїнському розшуку за вчинення інших злочинів.

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