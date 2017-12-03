валюта
Спецтема«Танковый бой на Донетчине»: ВСУ показали, чего стоят

На выставке в Днепре выбрали самого большого кота в Украине

На выставке в Днепре выбрали самого большого кота в Украине
В Днепре состоялась выставка котов со всех регионов Украины, и специалисты выбрали самого крупного питомца в стране. Как сообщает replyua.net со ссылкой на УНИАН, победителем был признан рыжий красавец породы мейн-кун.

Сообщается, что на международной выставке «Зимняя сказка» победителем стал кот Кекс, которому пять лет. Длина этого мейн-куна достигает 1,15 метра, а вес животного – 11 килограммов 600 граммов. Кекс уже не первый раз участвует в конкурсах и выставках, и ранее он уже завоевывал самые высокие места. Лана Ветрова, глава Национального реестра рекордов, отметила, что Кекс ведет очень активный образ жизни.

«О его личной жизни известно то, что он имеет характер Дон Жуана, поддерживает отношения с десятью своими женами, каждый день ест свежее мясо и имеет железную выдержку настоящего мужчины», - рассказала Ветрова. Нужно отметить, что представители породы мейн-кун считаются одними из самых крупных домашних кошек. Иногда эти питомцы вырастают до 15-18 килограммов.

На выставке в Днепре выбрали самого большого кота в Украине
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Жители Донецка: «жилмассивы города содрагаются от взрывов БК, все вокруг горит»

Срочно: Звезда «Сватов» сделал новое громкое заявление в адрес Украины
Важное за сутки
02 дек 2017
10425

Жители Донецка: «жилмассивы города содрагаются от взрывов БК, все вокруг горит»

В социальных сетях жителей временно взятого в оккупацию Донецка сегодня начали появляться сообщения о том, что в городе звучат мощные взрывы, происхождение которых пока что не удалось установить, о

02 дек 2017
4718

Роман Цимбалюк: это стопроцентная «зрада» или стопроцентная глупость

Как передает replyua.net, в рамках создания ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» новое руководство решило закрыть зарубежную корреспондентскую сеть «UA: Украинское радио». По

02 дек 2017
3051

Марс оказался важнее Украины: в ЕС отменили часть антироссийских санкций

В Европейском союзе приняли решение о выведении из-под санкционного режима операции, предусматривающие закупку либо продажу ракетного топлива гидразин российского производства, которое необходимо для

Последние новости

США в одностороннем порядке вышли из международного соглашения о миграции ООН

Марш за импичмент в Киеве стартовал под лозунги: «Импичмент!, Вставай!, Банду геть»

В России заявили, что ОБСЕ «не защищает права русскоязычного населения» в Прибалтике и Украине

Во Львове неизвестные снесли памятник Великановичу

Ученые: сегодня жителей Украины ожидает уникальное зрелище

Почти 80 тысяч: в ГСЧС рассказали о пожарах в Украине

Большинство жителей Донбасса не хотят отсоединяться от Украины, – исследование

СМИ рассказали о планах Трампа по антироссийским санкциям

В эту среду США заявят о признании Иерусалима столицей Израиля, – эксперт

Самый роскошный особняк в мире выставлен на продажу

Эксперт: «Россия пытается извлечь выгоду из конфликта между КНДР и США»

Эксперт: «Боевики «ЛДНР» сами сдадут своих «сослуживцев»

На выставке в Днепре выбрали самого большого кота в Украине

В Украине увеличился размер пособия по безработице

Блогер: вы думали, что все понарошку, а оказалось все всерьез

Третий в президентском рейтинге: каким главой государства будет Вакарчук?

СМИ: состояние Табакова остается очень тяжелым

Украинский боксер дал прогноз на поединок Ломаченко-Ригондо

Пример для украинских «звезд» - Роговцевой не нужны были допросы под камерами, чтобы выдавить из себя, чей Крым

В Марианской впадине обнаружена самая глубоководная рыба на планете

 Новости за день