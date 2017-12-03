На выставке в Днепре выбрали самого большого кота в Украине

В Днепре состоялась выставка котов со всех регионов Украины, и специалисты выбрали самого крупного питомца в стране. Как сообщает replyua.net со ссылкой на УНИАН, победителем был признан рыжий красавец породы мейн-кун.
Сообщается, что на международной выставке «Зимняя сказка» победителем стал кот Кекс, которому пять лет. Длина этого мейн-куна достигает 1,15 метра, а вес животного – 11 килограммов 600 граммов. Кекс уже не первый раз участвует в конкурсах и выставках, и ранее он уже завоевывал самые высокие места. Лана Ветрова, глава Национального реестра рекордов, отметила, что Кекс ведет очень активный образ жизни.
«О его личной жизни известно то, что он имеет характер Дон Жуана, поддерживает отношения с десятью своими женами, каждый день ест свежее мясо и имеет железную выдержку настоящего мужчины», - рассказала Ветрова. Нужно отметить, что представители породы мейн-кун считаются одними из самых крупных домашних кошек. Иногда эти питомцы вырастают до 15-18 килограммов.