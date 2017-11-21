Президент открыл детскую больницу в Днепре

Несмотря на сильный ливень, который шел в Днепре накануне, 20 ноября, Петр Порошенко, президент Украины, принял участие в открытии педиатрического корпуса Центра матери и ребенка после капитальной реставрации.
Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной государственной администрации, Порошенко рассказал во время церемонии открытия о том, что до децентрализации такой проект был просто невозможен. «Центр матери и ребенка – это совместный проект государства и региона. Это результат моей программы – децентрализации, когда община сама определяет свои приоритеты и направляет туда средства. На полную реконструкцию больницы было выделено около 80 млн гривен. Еще несколько лет назад об этом не было возможности и мечтать. Жаль, что пока таких проектов в Украине единицы. Тут все по евростандартам – от интерьера до инновационного оборудования. Подход к предоставлению медуслуг малышам полностью изменен», - подчеркнул глава государства.
Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОГА, в свою очередь, подчеркнул, что каждый год открывается минимум одна областная больница, и сейчас проводится ремонт в тех учреждениях, в которых его не делали по несколько десятилетий, и сначала отремонтировали детскую поликлинику, после чего очередь дошла до Центра матери и ребенка.