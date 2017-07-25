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У поліції розповіли через, що у Дніпрі сталася стрілянина

У поліції розповіли через, що у Дніпрі сталася стрілянина
Стрілянина у Дніпрі ввечері 24 липня сталася через з’ясування «економічних відносин», інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

Відповідну інформацію оприлюднив журналістам Олег Грозь, який є заступником начальника Національної поліції Дніпропетровської області. Він зазначив, що в ході конфлікту особи не змогли порозумітися і одна із сторін вирішила цю ситуацію силовим способом. Наразі слідчі мають лише таку єдину версію.

Нагадаємо, днем раніше стало відомо, що в Дніпрі відбулася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє осіб та ще п’ятеро були поранені. Нападники почали стріляти в чоловіків, які сиділи на літній терасі кафе. Один із поранених Олексій Вагнер помер на місці події, а інший, Максим Ващук – в лікарні. У Нацполіції Дніпропетровщини підтвердили інформацію, що обидва загиблі чоловіки є ветеранами АТО. Олег Грозь також повідомив, що, крім нападника, наразі слідство цікавлять ще три особи. Щоправда загальна кількість осіб, які причетні до конфлікту, наразі невідома. Слідчі дії продовжуються і всі обставини ситуації поліцейські на даний момент з’ясовують.
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