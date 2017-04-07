Блогер: токсичный секретарь Днепровского горсовета рассказал о мести Коломойского

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Известный украинский блогер Андрей Швец на своей странице в Facebook пишет о том, что секретарь Днепровского городского совета Мишалов, чей папа, за год пребывания сына на прибыльной должности, выиграл всевозможные строительные тендеры общей суммой в 500 миллионов гривен, стал настолько токсичным деятелем, что избавиться от него хотят не только депутаты, активисты и волонтеры, представляющие разные политические силы и течения в Днепре, но даже родная партия «Самопомощь», которая приняла решение исключить его из своих рядов, написав обращение в НАБУ с просьбой проверить секретаря горсовета на предмет коррупции и злоупотребления служебным положением в личных интересах.Блогер подчеркивает, что сам Мишалов решил не быть мальчиком для битья и записал потешное, но суетливое видео в стиле Допкина с решительным текстом и очень грустным лицом, под которое денег ему больше точно никто не даст. По словам блогера, как видно из видео, досталось от Мишалова и Андрею Садовому, и «Самопомощи», и апологетам «русского мира», и даже Игорю Коломойскому, который, судя по заявлению Вячеслава Мишалова, мстит ему за помыслы построить в Днепре ультрасовременный аэропорт в противовес старому и загнивающему аэропорту Коломойского.«Смешались в кучу кони, люди. Только вот почему-то не последовало разъяснений о том, как же так могло получиться, что в 2016 году городские тендеры на сотни миллионов гривен выигрывали фирмы папы Вячеслава Мишалова», – подытожил Андрей Швец.