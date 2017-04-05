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СпецтемаБерезовец: то, что американцы не предупредили россиян о ракетном ударе, свидетельствует о нескольких важных вещах

Другу Корбана и соратнику Коломойского совсем скоро может быть не сладко, – блогер

Другу Корбана и соратнику Коломойского совсем скоро может быть не сладко, – блогер
Украинский блогер Екатерина Золотарева на своей странице в Facebook пишет о том, что в Днепре уже завертелась знатная «веселуха» вокруг депутата «Самопомощи» Мишалова. Блогер напоминает, это тот самый секретарь горсовета Днепра, который помог освоить через фирмы своего папы пол ярда бюджетных денег. За то, чтобы отправить Мишалова немного отдохнуть от занимаемой должности, выступают уже и красные, и белые, и серо-буро-малиновые. Даже в инициативную группу по этому поводу организовались.

«И вроде бы все хорошо и понятно, но тут за кадром в воздухе повис довольно интересный вопрос: а, что по всей этой ситуации думает всесильный мэр Днепра Борис Филатов? Чет как-то напрягает это гробовое молчание человека, под носом которого происходит настолько крупный коррупционный скандал. Ситуация у него конечно сложная», – написала Екатерина Золотарева.

По ее словам, с одной стороны, сыграть в Слепого Пью «укроповцу» Филатову тут вряд ли получится, с другой – встанет резонный вопрос, а они с Мишаловым друг другу вообще, кто? Вынужденные политсоюзники или бизнес-партнеры? При этом даже сама «Самопомощь» уже фактически называет Мишалова коррупционером и требует у Филатова поставить вопрос о его увольнении, плюс, НАБУ ведет расследование, которое, скорее всего, откроет ящик Пандоры.
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