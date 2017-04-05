В Днепре коррупционный скандал вокруг «Самопомощи»

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В Днепре лед тронулся и депутаты вместе с общественниками могут лишить мандата соратников лидера «Самопомощи» Андрея Садового секретаря Днепровского горсовета Вячеслава Мишалова и председателя бюджетной комиссии Артема Хмельникова депутатских мандатов. Оба – представители днепровской «Самопомощи», оба получили свои должности из-за того, что удачно реализовали «золотую акцию» - присоединились к коалиции в горсовете, когда переговоры зашли в тупик.По словам блогера Дмитрия Вовнянко, оснований для воображения – немало. Про днепровского застройщика – родного отца депутата Мишалова, СМИ уже писали. Отлично выигрывались тендера при президенте Януковиче, он и сейчас выполняет много работ – говорят о 500 миллионов бюджетных гривен. Не хуже дела обстоят и у самого депутата Мишалова – за «создание информационно-коммуникационного комплекса, который нужен для достижения европейских стандартов качества, повышение уровня открытости и прозрачности власти» его компании получили из бюджета 16 миллионов гривен.«Одно дело – позиция партии, другая – выполнение господами Мишаловым и Хмельниковым своих должностных обязанностей. Понимаете, несмотря на позицию своей партии, они продолжают работать на своих должностях в Днепровском горсовете, то есть формировать бюджет и реализовывать его выполнения, а это уже как-то странно. С одной стороны – их же собственная партия бьет тревогу. С другой, чиновники как занимали должности ранее – так и занимают. Пошумели – и только, получается? Непонятной на этом фоне остается позиция мэра Днепра, многоуважаемого господина Бориса Филатова, который почему-то не спешит созывать сессию», – подытожил блогер.