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Керівника залізничної станції у Чернівцях затримали за хабар

Керівника залізничної станції у Чернівцях затримали за хабар
Правоохоронні органи затримали начальника залізничної станції у Чернівцях, якого підозрюють у корупції. Про це сьогодні, 29-го вересня, на своїй сторінці у Фейсбук розповів глава правління ПАТ «Укрзалізниці» Войцех Балчун, передає replyua.net.

«Згідно з доповіддю Департаменту безпеки, керівника залізничного вокзалу станції у Чернівцях було затримано національною поліцією. Правоохоронні органи, спираючись на власні інформаційні джерела, звинувачують його у хабарництві», - розповів він.

За словами Войцеха Балчуна, керівник станції хотів отримати від підприємця хабар у розмірі 12-ти тисяч гривень в обмін на безперешкодну діяльність у залізничному буфеті. «Наразі порушено кримінальну справу за статтею 368 Кримінального Кодексу України. Вже завтра відбудеться засідання суду, на якому буде вирішуватися питання запобіжного заходу для зловмисника. Це хороший приклад того, що у нас недоторканості немає. Нехай це бачать всі працівники «Укрзалізниці», - зауважив він. За попередніми даними, дана особа, яку підозрюють у спробі отримання хабара, займалася цим вже не вперше. Раніше чоловік також неодноразово вимагав та отримував хабарі невеликих розмірів за різні «послуги», втому числі і за не перешкоджання у діяльності.

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