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Голова районної ради Чернігівської області загинув у ДТП

Голова районної ради Чернігівської області загинув у ДТП
Керівник Бахмацької районної ради Чернігівської області Кочерга Віталій отримав несумісні з життям поранення в результаті дорожньо-транспортної пригоди на трасі в Сумській області. Про це сьогодні, 4-го січня, повідомляє прес-центр Чернігівської обласної ради на офіційному веб-сайті, передає replyua.net.

У повідомленні зазначається, що відповідно до інформації Бахмацької районної ради, у ДТП 3-го січня загинув керівник райради Віталій Кочерга. Аварія сталася на одній з доріг Сумської області. Машина посадовця злетіла в кювет через ожеледицю на дорозі. В результаті сильного удару об дерево кермувальник загинув миттєво. Як повідомляє Чернігівська облрада, Віталій Кочерга зайняв посаду керівника Бахмацької районної ради у листопаді 2015 року. За час своєї роботи він показав себе як працелюбного та надійного чиновника.

Як повідомлялося раніше, у зв’язку з погіршенням погодних умов Державна служба з надзвичайних ситуацій України попереджає українців про сильні вітри, ожеледицю на дорогах та різке зниження температури впродовж Різдвяних свят. Рятувальники закликають бути обережними та без зайвої необхідності не ризикувати життям, користуючись власним автотранспортом.
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