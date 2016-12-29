Як нардеп відібрав у дітей диво Нового року

Депутат Верховної Ради від «Народного фронту» Кодола Олександр спочатку подарував мешканцям селища Володькова Дівиця у Чернігівській області дитячий ігровий майданчик, а потім, коли його політична сила програла на місцевих виборах, він забрав її назад. Про це розповів місцевий мешканець Альбинський Олександр на своїй сторінці у Фейсбуці, передає replyua.net.
«На Чернігівщині є дуже гарне село, яке називається Володькова Дівиця. Це великий населений пункт, який може стати містом. Але на сьогоднішній день на його території немає жодного нормального дитячого ігрового майданчику. І приїхав туди один кадр, який балотувався там на місцевих виборах. Привіз гойдалки, пісочницю, гірку і ще деякі елементи. Все це розвантажили і мали б встановлювати. Але коли той дізнався, що програв на виборах, завантажив все назад і вивіз геть із села», - розповів очевидець. За словами чоловіка, це сталося напередодні свята Святого Миколая, коли діти особливо чекають на дива. Альбинський охрестив Колода прізвиськом – «зрадожлоб». Цей факт підтвердив заступник голови села Кириченко Валерій. Крім того він зазначив, що Колода перед цим обіцяв селянам встановити дитячий майданчик.