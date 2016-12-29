валюта
СпецтемаВ Кремле озвучили заявление о будущем разделе Украины и убийстве украинцев (видео)

Як нардеп відібрав у дітей диво Нового року

Як нардеп відібрав у дітей диво Нового року
Депутат Верховної Ради від «Народного фронту» Кодола Олександр спочатку подарував мешканцям селища Володькова Дівиця у Чернігівській області дитячий ігровий майданчик, а потім, коли його політична сила програла на місцевих виборах, він забрав її назад. Про це розповів місцевий мешканець Альбинський Олександр на своїй сторінці у Фейсбуці, передає replyua.net.

«На Чернігівщині є дуже гарне село, яке називається Володькова Дівиця. Це великий населений пункт, який може стати містом. Але на сьогоднішній день на його території немає жодного нормального дитячого ігрового майданчику. І приїхав туди один кадр, який балотувався там на місцевих виборах. Привіз гойдалки, пісочницю, гірку і ще деякі елементи. Все це розвантажили і мали б встановлювати. Але коли той дізнався, що програв на виборах, завантажив все назад і вивіз геть із села», - розповів очевидець. За словами чоловіка, це сталося напередодні свята Святого Миколая, коли діти особливо чекають на дива. Альбинський охрестив Колода прізвиськом – «зрадожлоб». Цей факт підтвердив заступник голови села Кириченко Валерій. Крім того він зазначив, що Колода перед цим обіцяв селянам встановити дитячий майданчик.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Тина Кароль поразила громким заявлением о гастролях в России
Важное за сутки
28 дек 2016
20344

В России своя децентрализация: Медведев жестко ответил «взбунтовавшемуся» Татарстану

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Татарстан должен знать свое место» и не требовать того, что не положено. Так глава российского правительства отреагировал на возмущение президента

29 дек 2016
11652

На российском ТВ состоялось обсуждение дальнейшего захвата украинских городов войсками Путина по примеру Алеппо

Вчера в прямом эфире пропагандистской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», которая выходит на телеканале «Россия – 1», состоялось обсуждение захвата российскими войсками городов Украины. Как

Последние новости

Адвотка Карпюка сообщил о сложностях с доставкой его подзащитного в колонию

Аваков "вижав" у Mitsubishi знижку на автомобілі для поліції

Бойовики підняли бунт проти командирів - українська розвідка

Посол США похвалила Україну

Суд зняв арешт з 15 мільйонів у банку Януковича

Исследователи сумели сформировать карту гроз

Ломаченко назвали самым эффективным боксером 2016 года

РФ за 2016 год получила более 200 обращений от Украины, - МИД

Прокуратура вручила підозру ще одному ватажку "ЛНР"

Больше 10 миллионов украинцев работают неофициально

Столичний бізнесмен хотів вбити конкурента

Путин выводит войска из Сирии

Як нардеп відібрав у дітей диво Нового року

Власти Польши призвали украинцев не проводить мероприятия в честь 75-летия УПА

Составлен рейтинг самых популярных авто в Евросоюзе

Чому українці не сумують за авіакатастрофою російського ТУ-154

Директор "1+1" розповів свою версію подій: Політика

Нова свідомість чи нова техніка: чого більше потребує українська армія

Предупреждение: вместо красной икры в Украине реализуют подделку

Розенко охарактеризував Держбюджет - 2017

 Новости за день