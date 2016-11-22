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Бойцы АТО поставили на место маршрутчика

Бойцы АТО поставили на место маршрутчика
Бойцы АТО, проживающие в Чернигове, поставили на место водителя одной из маршруток, который потребовал плату за проезд с Татьяны Борисенко, легендарной участницы «Айдара». Как передает replyua.net со ссылкой на ТСН, Борисенко предъявила удостоверение инвалида войны, однако маршрутчик отказался везти женщину бесплатно.

В ответ на беспредел со стороны водителя участники боевых действий «организовали свой беспредел». Несколько десятков военных подкараулили маршрутку на конечной остановке, сели в нее и бесплатно катались по городу. Маршрутчику пришлось всю дорогу ехать молча – против женщины он решился пойти, однако против десятков здоровых мужиков постеснялся сказать даже слово. После катания на маршрутке бойцы АТО заявили о том, что так будет с каждым маршрутчиком, который откажется соблюдать правила и перевозить бесплатно участников боевых действий.

Напомним, что Борисенко является медиком «Айдара», она была в плену террористов, получила ранения и контузии. Женщина отметила, что больше всего ее возмутили слова водителя маршрутки о том, что Борисенко не могла побывать на войне в свои 53 года.
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