Отопительный сезон давно начался, а тысячи украинцев остаются без тепла

В большинстве регионов Украины отопительный сезон начался еще в середине прошлого месяца, но это лишь официально, а на деле некоторые регионы остаются без тепла в домах.
Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, в Черкасской области, в Смеле, люди продолжают мерзнуть – отопления нет в 2/3 жилых домов, а также в больницах, школах и детсадах. В городе объявлено чрезвычайное положение. Частный поставщик тепла не получил газ из-за долгов. Даже в местной котельной по-прежнему холодно, почти, как на улице. «Газ на протяжении года вырос в цене на 60%. И разница в тарифах, которую обещает государство выплатить в ближайшее время – это колоссальная сумма на сегодняшний день. Это больше 40 миллионов гривен», - заявил директор «Смела энергоинвест» Андрей Ляхов.
Частники требуют повысить тарифы на отопление, но с этим не соглашаются местные чиновники. Отопительный сезон в Смеле откладывается только из-за больших долгов предприятий теплокоммунэнерго.