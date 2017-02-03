В Умані провели в останню путь загиблого молодого командира (ВІДЕО)

В Умані для проводів в останню путь 23-річного командира Кизила Андрія, який загинув в зоні АТО під Авдіївкою 29-го січня поточного року, прийшло більше сотні людей. Про це йдеться в сюжеті «5 каналу», передає replyua.net.
Як відомо, з самого початку бойових дій на сході України солдат служив у 72-й окремій механізованій бригаді ЗСУ. Командування прийняв на себе у віці 21-го року. Згодом, через два роки, він зайняв пост заступника командира 1-го механізованого батальйону. Осколкове поранення, яке Кизило отримав під час «зустрічі» з диверсійно-розвідувальною групою противника, виявилося несумісним із життям.
За словами його бойових побратимів, Андрій був прикладом воїна для всіх своїх підлеглих. «Ми разом пережили чимало важких ситуацій, з яких Андрюха завжди знаходив вихід і рятував життя багатьом своїм солдатам. Він був взірцем не лише для свого особового складу, а і для всіх, хто його знав», - розповів боєць Володимир. За словами прес-секретаря 72-ї бригади, Кизило Андрій за ввесь час перебування в зоні АТО, захищаючи свою Батьківщину, проявив себе як відданий слуга своєму народу та чудовий боєць для свого підрозділу. «Не кожен у 23 роки може стати капітаном. Йому довіряли всі», - наголосила вона.