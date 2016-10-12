В Черкасской области прошла «окоммунизация»

12 октября депутаты областного совета проголосовали за решение переименовать в Ленское село Чубовка, которое расположено на Смелянщине Черкасской области. Как информирует replyua.net со ссылкой на местные источники, за переименование села проголосовало большинство депутатов.
Против декоммунизации на селе, впрочем, выступают не только народные избранники, но и местные жители. Недавно они «выяснили», что новое название села Чубовка непонятно даже историкам, и непонятно, откуда оно пришло на Смелянщину. Историки утверждают, что не нашли никаких «ниточек», которые бы связали «Чубовку» и населенный пункт. Название Ленское необходимо селу, поскольку у него давняя история, считают депутаты.
Кроме того, оно не имеет никакого отношения к советскому режиму, поскольку еще в восемнадцатом веке в этом районе появились постройки и железнодорожная станция, и одно из поселений было названо Ленским в честь землевладельца с фамилией Ленский. Это название сохранялось вплоть до 1926 года, однако потом село было переименовано. Землевладелец Ленский был очень щедрым – он бесплатно отдавал собственные участки земли по застройку.
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