В Минздраве рассказали о причинах массового отравления детей в Бердянске

В пресс-службе Запорожского областного лабораторного центра Минздрава сообщили о том, что массовое отравление детей в бердянском лагере отдыха «Лазурный» произошло из-за кишечной палочки, обнаруженной не только в гречневой каше, но и у сотрудников местной столовой.
Как информирует replyua.net, врачи подчеркнули, что кишечная палочка была также выявлена на столовых предметах, на посуде, а также на одежде повара. «Гречневая каша была в меню 18 июля на ужин и 20 июля на завтрак. Из каши выделены условно-патогенные микроорганизмы, которые вызывают острые кишечные инфекции – клебсиела пневмония, клебсиела окситока. Эти же возбудители были обнаружены у 14 заболевших детей», сказано в заявлении лабораторного центра. В санитарном блоке уже провели тщательную проверку. Специалисты столкнулись с грубейшими нарушениями санитарных правил.
В столовой нет достаточного количества ванн для мытья посуды, отсутствует обрабатывающий инвентарь, нарушен режим мытья посуды, а также выявлены грубые нарушения в хранении скоропортящихся продуктов. Результаты проверки специалисты передали сотрудникам следственных органов.