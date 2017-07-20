У бердянському санаторії масово отруїлись діти

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У санаторії «Лазурний», розташованому неподалік Бердянська, зафіксовано масове отруєння дітей, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на матеріали новинного агентства ВВС.Так, преса повідомляє, що симптоми отруєння у дітей почали спостерігати ще вчора, дев’ятнадцятого липня 2017 року. Наразі ні Департамент охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації, ні поліція, ні директор санаторію не можуть досягти згоди щодо остаточної кількості постраждалих – називають цифри від тридцяти до двадцяти чотирьох дітей. За словами медиків, життю і здоров’ю дітей ніщо не загрожує – вони лише скаржаться на традиційні симптоми отруєння – головний біль, нудоту, слабкість.Продукт, через який відбулось отруєння, встановити поки не вдалось – результати лабораторних аналізів повідомлять у понеділок. Тим часом, з’ясувалось, що санаторій не мав дозволу на роботу – чиновниками було відрапортовано, що він не готовий до прийому дітей, і рекомендовано закрити його. Більше того, під час перевірки виявилось, що не всі працівники харчоблоку мають санітарні книжки. Правоохоронцями порушено кримінальне провадження у справі про порушення санітарних норм і правил – ст. 325 КК України.