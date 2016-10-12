валюта
СпецтемаБойовики нанесли масований удар по Широкиному. Кількість жертв зростає

В Бердянском порту появится новый терминал

В Бердянском порту появится новый терминал
Руководство Бердянского морского торгового порта собирается выделить около десяти миллионов долларов на строительство нового зернового терминала.

Как передает replyua.net со ссылкой на ЦТС, об этом заявил Николай Ильин, руководитель БМТП. По его словам, руководство порта готовится самостоятельно инвестировать деньги в этот проект, и на сегодняшний день на счетах предприятия имеются около десяти миллионов долларов, которые будут потрачены на строительство нового терминала. Ильин отметил, что проект был внесен в финансовый план Бердянского порта на будущий год, и сейчас руководство ждет реакции от Кабмина и Министерства транспорта. Напомним, что проект строительства нового зернового терминала Бердянский морской порт представлял еще в конце прошлого года в Киеве.

Мощность нового комплекса будет достигать одного миллиона тонн зерновых и продовольственных грузов ежегодно. Подвозить груз будут и по воде, и с помощью железнодорожного сообщения. Стоимость всего проекта оценивают в 116 миллионов гривен, и новый терминал должен появиться в Бердянском порту до конца 2017 года.

Горячая тема: Портніков: Київ вперше з часів мінських перемовин почав диктувати свої умови Москві
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
11 окт 2016
19800

Портніков: Київ вперше з часів мінських перемовин почав диктувати свої умови Москві

Помічник президента Росії Юрій Ушаков зробив заяву про можливе проведення в Берліні 19 жовтня зустрічі в "нормандському форматі". Примітно, що ця заява прозвучала саме з Москви, а не з Берліна,

11 окт 2016
11494

МИД Украины: последствия введения визового режима будут колоссальными

Если Украина надумает ввести визовый режим, российская сторона ответит тем же, что приведет к масштабным последствиям – украинцы, которые сейчас работают в России, могут не вернуться в Украину и


Свежие новости

У Криму нова хвиля обшуків

Сотник: убийство Шеремета было очень выгодно Кремлю

Зубко: легализация оружия возможно только при соблюдении некоторых правил

У ПАРЄ піднімається питання про неякісне розслідування подій "Майдану"

В Бердянском порту появится новый терминал

Рябцев: украинцам нужно приготовиться к холодным батареям и веерным отключениям

Карл Волох: Никто Донбасс на русских условиях в качестве троянского коня не примет

Відтепер у Києві заборонили продавати алкоголь в нічний період доби

Блогер розповів, які партії займаються популізмом, а в Раді «завалюють» всі соціальні законопроекти

Боровой: все заявления Путина – обычный шантаж, и он не решится на войну

В жилые дома Киева тепло будут давать постепенно

У Путина новые интересные перестановки

Студент, який хотів спровокувати Президента, накинувся з образами на українських блогерів

Муждабаев: Запад требует от Украины капитуляции

Найгучніші заяви політиків 11 жовтня

Шевцова: в Кремле начинают нервничать

В Украине представлен мощнейший боевой модуль для БТР

Синоптики: на Украину надвигается мощный циклон с Балкан

Пономарь: немного информации о Франсуа Олланде

В Украине снижается производство электроэнергии

 Новости за день