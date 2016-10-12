В Бердянском порту появится новый терминал

Руководство Бердянского морского торгового порта собирается выделить около десяти миллионов долларов на строительство нового зернового терминала.
Как передает replyua.net со ссылкой на ЦТС, об этом заявил Николай Ильин, руководитель БМТП. По его словам, руководство порта готовится самостоятельно инвестировать деньги в этот проект, и на сегодняшний день на счетах предприятия имеются около десяти миллионов долларов, которые будут потрачены на строительство нового терминала. Ильин отметил, что проект был внесен в финансовый план Бердянского порта на будущий год, и сейчас руководство ждет реакции от Кабмина и Министерства транспорта. Напомним, что проект строительства нового зернового терминала Бердянский морской порт представлял еще в конце прошлого года в Киеве.
Мощность нового комплекса будет достигать одного миллиона тонн зерновых и продовольственных грузов ежегодно. Подвозить груз будут и по воде, и с помощью железнодорожного сообщения. Стоимость всего проекта оценивают в 116 миллионов гривен, и новый терминал должен появиться в Бердянском порту до конца 2017 года.
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