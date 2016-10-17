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Умирающий Алчевск – журналисты показали, как выглядит город

Умирающий Алчевск – журналисты показали, как выглядит город
Обстрелы в Алчевске давно прекратились, однако жизнь этого небольшого города в Луганской области практически остановилась, передает replyua.net со ссылкой на Новости Донбасса.

Журналисты на днях побывали в Алчевске, сделали множество снимков и отметили, что город погрузился в глубокую депрессию. Сейчас Алчевск в оккупации, и был в ней практически с самого начала военных действий. По некоторым данным, с начала войны Алчевск покинули около 80 тысяч человек. Самыми крупными предприятиями города считаются Алчевский металлургический комбинат и Алчевский коксохимический завод, которые, вроде бы, еще функционируют. На улицах Алчевска народу немного, проезд в маршрутках очень дешевый – от 8 до 10 рублей (в РФ проезд стоит не меньше 20 рублей по городу).

Туристические фирмы предлагают горожанам съездить только в те города, которые контролируются боевиками, или же в соседнюю РФ – в Ростов-на-Дону, Москву или в Волгоград. Впрочем, пока еще остались рейсы до Харькова и Киева. На здании горно-металлургического института «гордо» висит знак «ЛНР», а на входе на местный рынок «красуется» вывеска в цветах террористического флага.

Умирающий Алчевск – журналисты показали, как выглядит город
Умирающий Алчевск – журналисты показали, как выглядит город
Умирающий Алчевск – журналисты показали, как выглядит город
Умирающий Алчевск – журналисты показали, как выглядит город
Умирающий Алчевск – журналисты показали, как выглядит город
Умирающий Алчевск – журналисты показали, как выглядит город
Умирающий Алчевск – журналисты показали, как выглядит город
Умирающий Алчевск – журналисты показали, как выглядит город
Умирающий Алчевск – журналисты показали, как выглядит город

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