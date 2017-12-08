Пономарь: «Без Майдана не было бы будущего. Майдан выдернул Украину из-под протектората России»

Кроме того блогер добавил, что за последние четыре года наша страна стала Ассоциированным членом Европейского Союза. Сейчас Украинское государство находится на полпути в Североатлантический Альянс.
«Однако, как я в начале 2015 года, - это только начало Пути. Ведь если Майдан был создан самой пассионарной частью общества, которая в большей степени равна 10-15 процентам в каждой стране, значит еще существует 85 процентов болота. Это часть общества, которая за последние сто лет была изнасилована совком и большевизмом. Это те люди, которые хотят и ожидают простых и быстрых решений, однако таких нет и не бывает. Раду выбрала именно эта часть общества, и парламент – это зеркало общества», - отметил блогер.