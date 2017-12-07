Березовец о «деребане» денег «революционерами» Саакашвили»: это уже жирная мерзкая точка

Так, в своем сообщении блогер написал: «Триста тысяч долларов для трехсот спартанцев. Пожалуй, самое прекрасное на пленках Генеральной прокуратуры Украины – это нюансы. Однако именно они наиболее четко передают мелочную сущность псевдореволюционеров. Слепой верой можно руководствоваться сколько угодно. Однако это уже является жирной и мерзкой точкой: «Ты же сказал, что берешь себе пятнадцать» и «Сейчас каникулы. Милая хочет в Египет. Я рассчитывал».
Напомним, ранее вчера в ходе вече Саакашвили и его сторонников в палаточном лагере у Рады, на которое, по данным СМИ, собрались несколько сотен человек, лидер «Рух нових сил» призвал общество подготавливаться к наступлению на президента Петра Порошенко. Также экс-президент Грузии утверждал, что 5 декабря Петру Порошенко был нанесен «смертельный урон». Но наиболее резонансным заявлением «революционера» стало такое: «Если мы сработаем хорошо, то Новый год уже без Порошенко встретим».