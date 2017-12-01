Трамп раскрыл информацию о возможном увольнении Тиллерсона

В частности, президент Соединенных Штатов Америки подчеркнул: «Средства массовой информации занимались спекуляцией, мол, я уволил Рекса Тиллерсона, или что он в ближайшее время уволится самостоятельно – все это просто фейковые новости! Тиллерсон никуда не увольняется, и пока мы по некоторым темам не соглашаемся, мы вместе хорошо работаем и Америку вновь начали уважать!».
В это же время сам Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон назвал смехотворными слухи о том, что Вашингтон готовится уволить его с занимаемой должности. Отвечая на вопросы журналистов в Государственном департамента США, он сказал: «Это просто смехотворно. Это смехотворно». Ранее перед этим американское издание NYT сообщало, что в Белом доме был разработан план отставки Государственного секретаря США Рекса Тиллерсона и последующей его замены руководителем ЦРУ США Майком Помпео.