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Трамп раскрыл информацию о возможном увольнении Тиллерсона

Трамп раскрыл информацию о возможном увольнении ТиллерсонаАмериканский лидер Дональд Трамп сделал заявление, касающееся данных, появившихся в средствах массовой информации, относительно увольнения государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Рекса Тиллерсона. Как информирует replyua.net, в своем «Твиттере» глава Белого дома написал, что такая информация является неправдивой.

В частности, президент Соединенных Штатов Америки подчеркнул: «Средства массовой информации занимались спекуляцией, мол, я уволил Рекса Тиллерсона, или что он в ближайшее время уволится самостоятельно – все это просто фейковые новости! Тиллерсон никуда не увольняется, и пока мы по некоторым темам не соглашаемся, мы вместе хорошо работаем и Америку вновь начали уважать!».

В это же время сам Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон назвал смехотворными слухи о том, что Вашингтон готовится уволить его с занимаемой должности. Отвечая на вопросы журналистов в Государственном департамента США, он сказал: «Это просто смехотворно. Это смехотворно». Ранее перед этим американское издание NYT сообщало, что в Белом доме был разработан план отставки Государственного секретаря США Рекса Тиллерсона и последующей его замены руководителем ЦРУ США Майком Помпео.


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