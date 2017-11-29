Сазонов: «Сколько получал Данилюк от Левочкина за советы Януковичу?»

Блогер отмечает, что «в 2010 году, когда в Украине началась эра президентства Виктора Януковича, Александр Данилюк, который ранее жил и работал в Великобритании, получая доход от 1,4 до 1,7 миллиона гривен в год, насколько уверовал в диктатора, что принял решение оставить обеспеченную жизнь в Лондоне и начинать спасать Украину после нашествия оранжевых политиков». Причем, по словам Сазонова, спасать он принялся, конечно же, «без какого-либо вознаграждения, а просто под четким кураторством Сергея Левочкина». Блогер добавил: «Тогда Данилюк возглавил Координационный центр по внедрению экономических реформ при АП». Примечательно что, по словам Сазонова, «единственной наградой за работу Данилюка был собственный кабинет на Банковой». Другими словами, первый год своей работы Александр Данилюк не получал ни копейки, «а последующие – порядка одной тысяч долларов США в месяц», - добавляет Кирилл Сазонов. Блогер отметил: «По сравнению с 20-25 тысячами долларов, которые Данилюк получал в Лондоне, эта тысяча – «такое». Однако известно, что советы Виктору Федоровичу бесценны». Однако так и осталось непонятным, по словам публициста, чего же такого важного сделал Данилюк для Украины, за все время работы в команде Януковича?
Кирилл Сазонов также пишет: «Можно ли поверить в то, что человек, получая в месяц в Великобритании по 20 тысяч долларов, будет практически бесплатно работать на Януковича, зарабатывая просто копейки, в то время, когда эта команда разрывала на части миллиарды из госбюджета? Причем работал не месяц, и да не шесть. А все целые четыре года его устраивала такая работа». Однако, по словам публициста, этот вопрос сейчас обсуждают в Генпрокуратуре…