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Сазонов: «Сколько получал Данилюк от Левочкина за советы Януковичу?»

Сазонов: «Сколько получал Данилюк от Левочкина за советы Януковичу?»В последнее время вокруг репутации главы финансового ведомства Кабмина Украины Александр Данилюка происходит неприятность за неприятностью. Как информирует replyua.net, об этом в своем «Фейсбуке» сообщает украинский блогер Кирилл Сазонов. По его словам, глава Минфина Украины сам уже пишет, что устал от всего этого. В частности, от расследования о его возможном участии в схемах незаконного обогащения при режиме Януковича, в результате чего государство получило ущерб на уровне 18 миллиардов гривен.

Блогер отмечает, что «в 2010 году, когда в Украине началась эра президентства Виктора Януковича, Александр Данилюк, который ранее жил и работал в Великобритании, получая доход от 1,4 до 1,7 миллиона гривен в год, насколько уверовал в диктатора, что принял решение оставить обеспеченную жизнь в Лондоне и начинать спасать Украину после нашествия оранжевых политиков». Причем, по словам Сазонова, спасать он принялся, конечно же, «без какого-либо вознаграждения, а просто под четким кураторством Сергея Левочкина». Блогер добавил: «Тогда Данилюк возглавил Координационный центр по внедрению экономических реформ при АП». Примечательно что, по словам Сазонова, «единственной наградой за работу Данилюка был собственный кабинет на Банковой». Другими словами, первый год своей работы Александр Данилюк не получал ни копейки, «а последующие – порядка одной тысяч долларов США в месяц», - добавляет Кирилл Сазонов. Блогер отметил: «По сравнению с 20-25 тысячами долларов, которые Данилюк получал в Лондоне, эта тысяча – «такое». Однако известно, что советы Виктору Федоровичу бесценны». Однако так и осталось непонятным, по словам публициста, чего же такого важного сделал Данилюк для Украины, за все время работы в команде Януковича?

Сазонов: «Сколько получал Данилюк от Левочкина за советы Януковичу?»


Кирилл Сазонов также пишет: «Можно ли поверить в то, что человек, получая в месяц в Великобритании по 20 тысяч долларов, будет практически бесплатно работать на Януковича, зарабатывая просто копейки, в то время, когда эта команда разрывала на части миллиарды из госбюджета? Причем работал не месяц, и да не шесть. А все целые четыре года его устраивала такая работа». Однако, по словам публициста, этот вопрос сейчас обсуждают в Генпрокуратуре…
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