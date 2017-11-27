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Лолита Милявская взбесила россиян, заявив, что будет голосовать за Собчак

Лолита Милявская взбесила россиян, заявив, что будет голосовать за СобчакРоссийская певица украинского происхождения, хорошо известна мировой аудитории своими скандальными выходками, в очередной раз устроила истерику для россиян в социальных сетях, о чем информирует replyua.net.

Все дело в том, что в своем Instagram звезда шоу-бизнеса обнародовала несколько видеозаписей, на которых она откровенно призналась, что во время президентских выборов в России она свой голос, скорее всего, отдаст за Ксению Собчак. Такое свое решение певица пояснила тем, что не то чтобы она считает Собчак перспективным политиком, но просто ради того, что хочет проголосовать «против всех».

Примечательно, что Лолита даже более широко пояснила такое свое решение, рассказав, что этому послужила история о ее близкой подруге, которая попала на «черного риэлтора» и в итоге уже полтора года ее семья выплачивает за купленный участок, которые совсем непригоден к жизни, кредит. Однако, по словам артистки, никакие власти, в частности суд, не могут дать этому компетентную правовую оценку. Лолита заявила: «Именно по такой причине я имею желание голосовать, вероятней всего, против всех. Но на выборы пойду, наверное, проголосую за Собчак. Но только просто ради того, чтобы быть против всех вот таких… И давайте уже всем миром как-то обращать внимание, а то уже тошнит от всего этого». Примечательно, что такое признание Милявской спровоцировало невероятно активные споры в комментариях. Своим заявлением артистка вызвала ряд негативным комментариев ее «разочарованных» поклонников.
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