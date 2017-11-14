Нардеп: добре, що ці «ліберали» хоч помиї відрами на своїх критиків не виливають



Народний депутат Володимир Ар’єв оцінив наскільки дійсно толерантними є так звані «ліберальні видання» і чого варті рекомендації і вказівки осіб, яких називають «правозахиниками», - про це інформує видання replyua.net.



Зокрема, нардеп наголошує, що толерантність тих, хто називає себе «лібералами», закінчується там, де їх починають критикувати. Ар’єв нагадує, що нещодавно одна дуже поважна міжнародна правозахисна організація влаштувала відверту істерику, коли їй вказали на те, що некоректно фарбувати окупований ред.). А тепер представник «ліберальної преси» Нью-Йорк Таймз вустами автора статті вказує, що не збирається змінювати карту, де Крим названий «спірною» територією.



Отака відданість нормам міжнародного права, - вказує нардеп. Добре, що ці «ліберали» ще не надумали обливати своїх критиків помиями, як група українських друзів вищезгаданої правозахисної організації. До речі, ці особи теж наплювали на неодноразові вимоги змінити візуалізацію, - нагадує нардеп.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Журналіст: чергового зрадника України Кремль викинув з окупованого Криму

Срочно: Дипломат: предательство и только. То, что сделала София Ротару, недопустимо герою и народному артисту Украины Народний депутат Володимир Ар’єв оцінив наскільки дійсно толерантними є так звані «ліберальні видання» і чого варті рекомендації і вказівки осіб, яких називають «правозахиниками», - про це інформує видання replyua.net.Зокрема, нардеп наголошує, що толерантність тих, хто називає себе «лібералами», закінчується там, де їх починають критикувати. Ар’єв нагадує, що нещодавно одна дуже поважна міжнародна правозахисна організація влаштувала відверту істерику, коли їй вказали на те, що некоректно фарбувати окупований Крим на карті в той же колір, яким забарвлено територію окупанта (йдеться про звіт Freedom House, де Крим було забарвлено в той же колір, що і РФ, а окуповану частину Донбасу – у той же колір, що і Україну –.). А тепер представник «ліберальної преси» Нью-Йорк Таймз вустами автора статті вказує, що не збирається змінювати карту, де Крим названий «спірною» територією.Отака відданість нормам міжнародного права, - вказує нардеп. Добре, що ці «ліберали» ще не надумали обливати своїх критиків помиями, як група українських друзів вищезгаданої правозахисної організації. До речі, ці особи теж наплювали на неодноразові вимоги змінити візуалізацію, - нагадує нардеп.