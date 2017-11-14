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Український нардеп дала жорстку відповідь на скандальні заяви молдовського президента

Український нардеп дала жорстку відповідь на скандальні заяви молдовського президента
Народний депутат України Ірина Фріз різко відреагувала на доволі дивну заяву відомого своєю проросійською позицією молдовського президента Ігоря Додона, - про це виданню replyua.net стало відомо з допису, опублікованого політикинею у соціальній мережі.

Зокрема, напередодні Ігор Додон зауважив, що його державі не потрібні Збройні сили і від них цілком можна відмовитись. Крім того, молдовський президент вважає, що Придністров’я може стати частиною України. Так, Фріз підкреслює, що відверто здивована такими заявами – буцімто Тирасполю необхідно визначитись з державою, частиною якої він хоче бути: України чи Молдови. Нардеп підкреслює, що Україна ніколи не претендувала на територію самопроголошеної ПМР та вважає її невід’ємною частиною Молдови.

Можна припустити, що вустами Додона говорить Кремль, і такі заяви – лише спроба обміняти ПМР на Крим. Адже важко собі уявити, що президент не хоче єдності для своєї держави. Але позиція і Фріз, і офіційного Києва загалом проста: Україна не торгує своїми територіями і поважає територіальну цілісність інших держав. Крім того, хочеться порадити Додону активніше захищати державну цілісність Молдови та не використовувати посаду президента для того, щоб проголошувати сумнівні тези, вигадані в Кремлі, - наголошує нардеп.
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