Український нардеп дала жорстку відповідь на скандальні заяви молдовського президента

Народний депутат України Ірина Фріз різко відреагувала на доволі дивну заяву відомого своєю проросійською позицією молдовського президента Ігоря Додона, - про це виданню replyua.net стало відомо з допису, опублікованого політикинею у соціальній мережі.
Зокрема, напередодні Ігор Додон зауважив, що його державі не потрібні Збройні сили і від них цілком можна відмовитись. Крім того, молдовський президент вважає, що Придністров’я може стати частиною України. Так, Фріз підкреслює, що відверто здивована такими заявами – буцімто Тирасполю необхідно визначитись з державою, частиною якої він хоче бути: України чи Молдови. Нардеп підкреслює, що Україна ніколи не претендувала на територію самопроголошеної ПМР та вважає її невід’ємною частиною Молдови.
Можна припустити, що вустами Додона говорить Кремль, і такі заяви – лише спроба обміняти ПМР на Крим. Адже важко собі уявити, що президент не хоче єдності для своєї держави. Але позиція і Фріз, і офіційного Києва загалом проста: Україна не торгує своїми територіями і поважає територіальну цілісність інших держав. Крім того, хочеться порадити Додону активніше захищати державну цілісність Молдови та не використовувати посаду президента для того, щоб проголошувати сумнівні тези, вигадані в Кремлі, - наголошує нардеп.