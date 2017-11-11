Порошенко провів чергові важливі переговори

Як інформує видання replyua.net з посиланням на офіційну сторінку президента України в соціальній мережі, сьогодні, одинадцятого листопада 2017 року, глава держави провів важливі переговори, - про це повідомляє інформаційний портал replyua.net.
Так, Порошенко повідомив, що привітав свого польського колегу Анджея Дуду з найважливішим державним святом - Днем незалежності, який відзначається сьогодні. Як підкреслив президент України, він плекає надію на продовження стратегічного партнерства, за допомогою якого можна буде забезпечити мир, процвітання та добробут обох народів.
У ході розмови Порошенко і Дуда обговорили актуальні проблеми двосторонніх взаємин та домовились про координацію позицій перед Самітом «Східного партнерства», який відбудеться двадцять четвертого листопада поточного року в Брюсселі. Крім того, планується, що польський президент відвідає нашу державу з робочим візитом вже в наступному місяці. Нагадаємо, останнім часом стосунки між Варшавою та Києвом характеризувались певною напруженістю, зокрема очільник польського МЗС Вітольд Ващиковський зробив низку антиукраїнських заяв, в яких звинуватив Україну в тому, що вона буцімто використовує Польщу.