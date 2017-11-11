Порошенко провів чергові важливі переговори

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Як інформує видання replyua.net з посиланням на офіційну сторінку президента України в соціальній мережі, сьогодні, одинадцятого листопада 2017 року, глава держави провів важливі переговори, - про це повідомляє інформаційний портал replyua.net.Так, Порошенко повідомив, що привітав свого польського колегу Анджея Дуду з найважливішим державним святом - Днем незалежності, який відзначається сьогодні. Як підкреслив президент України, він плекає надію на продовження стратегічного партнерства, за допомогою якого можна буде забезпечити мир, процвітання та добробут обох народів.У ході розмови Порошенко і Дуда обговорили актуальні проблеми двосторонніх взаємин та домовились про координацію позицій перед Самітом «Східного партнерства», який відбудеться двадцять четвертого листопада поточного року в Брюсселі. Крім того, планується, що польський президент відвідає нашу державу з робочим візитом вже в наступному місяці. Нагадаємо, останнім часом стосунки між Варшавою та Києвом характеризувались певною напруженістю, зокрема очільник польського МЗС Вітольд Ващиковський зробив низку антиукраїнських заяв, в яких звинуватив Україну в тому, що вона буцімто використовує Польщу.