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Нардеп розповів кому вигідно роздмухувати антипольські настрої в Україні

Нардеп розповів кому вигідно роздмухувати антипольські настрої в Україні
За словами народного депутата Олександра Бригинця, зростання антиукраїнських настроїв у Польщі та антипольських настроїв в Україні має одного кінцевого бенефіціара, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.

Так, політик підкреслює, що, щоб там не хотіли думати у владних кабінетах Варшави, в Україні немає антипольських настроїв. Принаймні, так було сьогодні зранку. Але чи збережеться така ж ситуація завтра – невідомо. Справа в тому, що своїми гучними і голослівними заявами польські можновладці створюють підґрунтя для того, щоб такі настрої врешті-решт з’явились. Звісно, офіційний Київ буде поводитись стримано і виважено, але такі заяви чують не тільки представники влади, а і пересічні громадяни. І тому поява вже на найближчих виборах української політсили з антипольськими гаслами є більш ніж ймовірною.

Принаймні, заяви окремих польських діячів активно сприяють формуванню електорального поля для таких партій – до яких ще наслідків можуть привести переконання офіційних облич Варшави, що поляки ніколи не були окупантами для українців чи що пацифікації та інших неприємних речей не існувало? Може, це Сейму варто прибрати з влади людей з націоналістичними антиукраїнськими поглядами? Власне, напруження стосунків не вигідне ні Києву, ні Варшаві, а його кінцевим бенефіціаром виступає Москва, - наголошує нардеп.
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