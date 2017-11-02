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Українська делегація зробила несподіваний і креативний подарунок канадському прем’єру

Українська делегація зробила несподіваний і креативний подарунок канадському прем’єру
Як інформує видання replyua.net з посиланням на «Новое Время», члени українських міжурядових делегацій доволі часто проявляють креативне мислення, обираючи способи просування українських товарів за кордоном.

Зокрема, сьогодні, другого листопада 2017 року, член української урядової делегації до Канади, заступниця міністра економічного розвитку та торгівлі Наталія Нікольська на персональній сторінці повідомила, що голова канадського уряду Джастін Трюдо отримав з України доволі цікавий подарунок. Ним стали шкарпетки, вироблені українськими фабриками.

Так, Нікольська зауважила, що у колекції Трюдо відтепер з’являться шкарпетки MadeInUkraine. «Отак ми з Володимиром Гройсманом проштовхуємо вітчизняний експорт». Зауважимо, що напередодні почався офіційний візит українського прем’єра до Канади. Основні питання стосувались впровадження зони вільної торгівлі між Києвом та Оттавою та збільшення обсягів товарообороту між державами. Варто зауважити, що подарунок було зроблено невипадково – Трюдо відомий своєю пристрастю до нестандартних шкарпеток. Вперше це помітили після його візиту до Німеччини, коли федеральний канцлер Ангела Меркель оприлюднила відповідну світлину з Трюдо.
Українська делегація зробила несподіваний і креативний подарунок канадському прем’єру
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