валюта
СпецтемаЗамминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ

Експерт: єдине, що нам залишилось – боротись з усіх сил

Експерт: єдине, що нам залишилось – боротись з усіх сил
За словами Георгія Туки, можливості для діалогу між Російською Федерацією та Північноатлантичним Альянсом вже давно вичерпані, і не варто очікувати на щось більше у цій царині, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис чиновника в соціальній мережі.

Так, нещодавно відбувся черговий раунд переговорів між РФ та НАТО, на якому сторони так і не дійшли до спільного знаменника. Чи варто було очікувати більшого від перемовин двох сторін? Скоріше за все, не варто. Звісно, російський президент Володимир Путін намагається зробити хорошу міну при поганій грі і в черговий раз приміряє на себе образ «миротворця». Він хоче бути не окупантом, не загарбником, не вбивцею, а «голубом миру».

Але справа в тому, що не настав той час, коли ми матимемо достатньо сил, щоб повернути мир у країну на наших умовах. Але вже і на умовах «голуба» мир не повернеться ніколи. Тож єдиний шлях, який нам лишається – це боротись. А для боротьби є чимало окремих сфер: це і розбудова армії, і зміцнення владних інститутів, і знищення покидьків-крадіїв, і відмова від популізму та популістів. Тука переконує, що тиск на крадіїв та корупціонерів насправді здійснюється і ззовні, і зсередини. Тож, нехай їх навіть і не саджають, але руки викручують, - запевняє чиновник.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ

Срочно: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро
Важное за сутки
26 окт 2017
17208

Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ

Эмине Джапарова, занимающая должность первого замминистра информационной политики Украины, в ходе прямого включения одного из российских телеканалов, отказалась от перехода на русский язык, передает

26 окт 2017
2892

Покушение на Мосийчука: депутат рассказал подробности инцидента

Парламентарий был успешно прооперирован. После операции Игорь Мосийчук сделал первое заявление о происшествии. Так, пресс-служба политика в «Фейсбук» отметила, что народный депутат Верховной Рады

Последние новости

Сазонов: шляхом чергової провокації бойовики з’ясовують як далеко Україна може відступити

Сазонов: якщо це правда, то Саакашвілі і його прибічники з-під Ради можуть розходитись прямо зараз

Блогер: саме журналісти своїм потуранням вбили е-декларування

НАТО: Росія ввела нас в оману офіційною інформацією про «Захід-2017» - насправді навчання були набагато масштабнішими

Експерт: єдине, що нам залишилось – боротись з усіх сил

Климкин призвал мир к новым антироссийским санкциям

Блогер: це не «молоді перспективні політики», а дитячий садок

Експерт: на Банковій не можуть приховати своєї радості

Суд не прислушался к новому адвокату Януковича

Этот простой и увлекательный метод поможет возобновить взаимопонимание в вашей семье

Історик відкрив таємницю скандальних заяв Собчак

Самую дорогую в мире пряность теперь выращивают и в Украине

Казанський: розповім такі факти про замах на Мосійчука, про які мовчать інші ЗМІ

Експерт: у друга Путіна залишилось лише два виходи

Бабченко: чудовим життям живете, російські нащадки!

Нусс: не диктатура нам нужна. Украине нужен порядок, безопасность и контроль на улицах

Трамп собирается ввести чрезвычайное положение в США

«Укроборонпром» не пустил аудиторов для проверки

Синоптики предупредили жителей некоторых областей о резком ухудшении погоды

Нацбанк не будет запрещать российский рубль в Украине

 Новости за день