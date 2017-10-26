Експерт: єдине, що нам залишилось – боротись з усіх сил

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За словами Георгія Туки, можливості для діалогу між Російською Федерацією та Північноатлантичним Альянсом вже давно вичерпані, і не варто очікувати на щось більше у цій царині, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис чиновника в соціальній мережі.Так, нещодавно відбувся черговий раунд переговорів між РФ та НАТО, на якому сторони так і не дійшли до спільного знаменника. Чи варто було очікувати більшого від перемовин двох сторін? Скоріше за все, не варто. Звісно, російський президент Володимир Путін намагається зробити хорошу міну при поганій грі і в черговий раз приміряє на себе образ «миротворця». Він хоче бути не окупантом, не загарбником, не вбивцею, а «голубом миру».Але справа в тому, що не настав той час, коли ми матимемо достатньо сил, щоб повернути мир у країну на наших умовах. Але вже і на умовах «голуба» мир не повернеться ніколи. Тож єдиний шлях, який нам лишається – це боротись. А для боротьби є чимало окремих сфер: це і розбудова армії, і зміцнення владних інститутів, і знищення покидьків-крадіїв, і відмова від популізму та популістів. Тука переконує, що тиск на крадіїв та корупціонерів насправді здійснюється і ззовні, і зсередини. Тож, нехай їх навіть і не саджають, але руки викручують, - запевняє чиновник.