валюта
СпецтемаВ Гааге Украине не удалось доказать очевидное, – эксперт

Нардеп ця ситуація навколо візиту генсека РЄ до Москви просто жахлива

Нардеп ця ситуація навколо візиту генсека РЄ до Москви просто жахлива
За словами народного депутата Володимира Ар’єва, вже давно європейські правозахисні організації не стояли на порозі такого гучного скандалу як зараз, - про це видання replyua.net інформує, посилаючись на допис політика, розміщений ним у соціальній мережі.

Зокрема, Ар’єв повідомляє, що генеральний секретар Ради Європи Турбєрн Ягланд вирішив «піти у ва-банк». Справа в тому, що він прибув з офіційним візитом до Москви, у ході якого збирається просити Кремль повернутись до ПАРЄ. Жахливішу картину годі уявити: очільник основної правозахисної організації на теренах Європи буде благати головного порушника прийти назад заради членських внесків. Чим це відрізняється від банального продажу індульгенцій? Зараз теж грубе порушення норм міжнародного права хочуть обміняти на гроші.

Здається, Ягланду просто не спадає на думку як сильно він дискредитує Раду Європи. Це стане сигналом для всіх порушників: можна робити все що завгодно, головне щоб у вас знайшлись кошти розплатитись. І найбільше це вплине на країни, які намагаються провадити демократичні реформи. Правозахисники України, Грузії, Азербайджану, Туреччини, Молдови тощо залишаться практично беззбройними, адже ціна всіх актів і рекомендацій РЄ відтепер дорівнюватиме нулю. Якщо РЄ сама на себе наплювала, то чому інші мають її слухати? Зараз нам як ніколи потрібна єдність всіх здорових сил, яких ще не інфікував російський нафтодолар, для того, щоб зберегти хоч крихти довіри і поваги до РЄ, - наголошує нардеп.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Известный украинский певец: Я не знаю, кто агрессор на Донбассе

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали
Важное за сутки
19 окт 2017
8918

Путин дал понять, что война между Украиной и Россией затянется на долгие десятилетия

В Сочи прошло заседание клуба «Валдай». Конечно же выступал президент РФ Путин, об Украине заговорил в самом конце. Сказал, что границу с оккупированным Донбассом Россия никогда не перекроет, потому

20 окт 2017
8832

Путин о памятнике Петлюре в Виннице: «Памятник установили против воли народа»

Владимир Путин, президент России, заявил о том, что памятник Симону Петлюре, появившийся недавно в Виннице, был установлен против желания жителей города. Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА

Последние новости

Блогер: росіяни загрались, тому можуть втратити свою основну «годувальницю» - Роснафту

Блогер: у РФ розповідали, що побудували заміну скандальним «Містралям». Але реальність виявилась іншою

Гройсман озвучил время своего выхода на пенсию

Нардеп ця ситуація навколо візиту генсека РЄ до Москви просто жахлива

Додона позбавили права призначати міністра оборони

Консультантом Собчак буде творець коси Тимошенко – ЗМІ

Ляшко «затравили» в сети из-за поддержки медреформы

Рева озвучил средний размер пенсий после их поднятия

Поклонська спростувала інформацію про наявність у неї українського громадянства

Олег Ляшко хочет сажать в тюрьму за вождение в алкогольном опьянении

В отношении Розенблата открыто новое уголовное дело, - НАБУ

Уряд Іспанії хоче провести в січні дострокові вибори до парламенту

Петр Порошенко рассказал о том, как ГПСУ спасла ему жизнь

Прикриття агресії: російський опозиціонер пояснив, чим небезпечні слова Путіна про любов до України

В «Киевэнерго» угрожают оставить киевлян без воды

Розенблат хотел вылететь в Германию со стационара

На Западе пояснили, чем может обернуться для Украины приход к власти в Австрии пророссийских сил

Украина нарастила экспорт товаров, в частности с РФ

Казанский: после вчерашнего заявления Путина стало очевидным, что ни о какой реинтеграции Донбасса сегодня и речи быть не может

Олег Ляшко пообедал в столовой одного из Харьковских лицеев

 Новости за день