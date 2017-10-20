Нардеп ця ситуація навколо візиту генсека РЄ до Москви просто жахлива

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За словами народного депутата Володимира Ар’єва, вже давно європейські правозахисні організації не стояли на порозі такого гучного скандалу як зараз, - про це видання replyua.net інформує, посилаючись на допис політика, розміщений ним у соціальній мережі.Зокрема, Ар’єв повідомляє, що генеральний секретар Ради Європи Турбєрн Ягланд вирішив «піти у ва-банк». Справа в тому, що він прибув з офіційним візитом до Москви, у ході якого збирається просити Кремль повернутись до ПАРЄ. Жахливішу картину годі уявити: очільник основної правозахисної організації на теренах Європи буде благати головного порушника прийти назад заради членських внесків. Чим це відрізняється від банального продажу індульгенцій? Зараз теж грубе порушення норм міжнародного права хочуть обміняти на гроші.Здається, Ягланду просто не спадає на думку як сильно він дискредитує Раду Європи. Це стане сигналом для всіх порушників: можна робити все що завгодно, головне щоб у вас знайшлись кошти розплатитись. І найбільше це вплине на країни, які намагаються провадити демократичні реформи. Правозахисники України, Грузії, Азербайджану, Туреччини, Молдови тощо залишаться практично беззбройними, адже ціна всіх актів і рекомендацій РЄ відтепер дорівнюватиме нулю. Якщо РЄ сама на себе наплювала, то чому інші мають її слухати? Зараз нам як ніколи потрібна єдність всіх здорових сил, яких ще не інфікував російський нафтодолар, для того, щоб зберегти хоч крихти довіри і поваги до РЄ, - наголошує нардеп.