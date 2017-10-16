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Геращенко: здається, угорські політики загнали самі себе в логічну пастку

Геращенко: здається, угорські політики загнали самі себе в логічну пастку
За словами народного депутата Ірини Геращенко, угорський уряд у спробах нав’язати Україні власне бачення освітнього законодавства сам себе загнав у логічну пастку, - про це інформує портал replyua.net з посиланням на допис політикині у соціальній мережі.

Так, офіційний Будапешт вкупі з Москвою дуже різко розкритикував новий закон про освіту, посилаючись на те, що буцімто переймається правами національної меншини, яка проживає на Закарпатті. Більше того, намагаючись нав’язати Україні власне бачення освітніх мовних правил, угорський уряд взявся шантажувати Україну євроінтеграційними перспективами. Але у даному випадку Будапешт сам провадить політику подвійних стандартів.

Як зауважує Геращенко, коли офіційний Будапешт погрожує заблокувати шлях України до ЄС, то він тим самим показує, що йому байдуже до долі українських угорців. Власне, заблокувавши вступ України до ЄС, Угорщина заблокує його і для етнічних угорців, які проживають в Україні. Чи відповідає це їх інтересам? Навряд чи. Ми ж працюватимемо над вступом до ЄС а НАТО, адже це вибір, зроблений всіма громадянами України, незалежно від їх національності чи етнічного походження, - підсумовує Геращенко.
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