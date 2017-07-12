валюта
СпецтемаВоенный пояснил, кого заберут на фронт в случае полномасштабной войны в Украине

Безвіз не для всіх: нардеп розповів кому з українців забороняють в’їжджати у ЄС

Безвіз не для всіх: нардеп розповів кому з українців забороняють в’їжджати у ЄС
Народний депутат Володимир Ар’єв на власній сторінці в Фейсбук розповів невигадану історію заборони в’їзду на територію Європейського Союзу, - про це інформує replyua.net.

Так, народний обранець нагадує про статистику, відповідно до якої за місяць дії безвізового режиму на територію ЄС змогли в’їхати 90 тисяч громадян України. Лише 50 осіб отримали відмову. Про одного з таких осіб нардеп і розповідає: один чоловік (нардеп називає його Сірим) придбав квиток до однієї з європейських столиць. Тим не менш, ще по дорозі він встиг ополовинити пляшку міцного алкогольного напою, придбаного в дьюті фрі. По прибуттю Сірий повністю втратив здатність говорити, тому ночував у витверезнику. Зранку Сірий не зміг пояснити ні мети поїздки, ні продемонструвати докази бронювання готелю. Звісно, він повернувся додому, так і не побачивши європейських пам’яток.

Але пам’ятки манили, тому Сірий вирішив спробувати знову. Цього разу він не став випивати у літаку, але так само навіть не подумав бронювати готель чи оформити страховку. Відтак, по прибуттю в Амстердам Сірий додав до української статистики ще одну відмову на в’їзд. Напевно, решта 48 історій такі ж захопливі як і ця, - зауважує нардеп.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Експерт: цей день ввійде в історію, але ми це зрозуміємо пізніше

Срочно: Блогер: обамовской мягкотелости больше не будет – ракетоносцы США сбросили бомбы на границе Северной Кореи
Важное за сутки
11 июл 2017
11442

Казанський: у Дебальцево відбулась подія республіканського масштабу

Як інформує replyua.net, український блогер та журналіст Денис Казанський уважно моніторить ситуацію на окупованій частині Донбасу. Крім того, він не пропускає можливості поглузувати з російських

12 июл 2017
10775

Все очень серьезно: в Вашингтоне рассказали о настоящем отношении к Украине

В интервью ZN.UA Даян Френсис, являющийся экспертом Atlantic Council и профессором Школы Роджерса в университете Рейрсона, заявил, что у нынешней администрации Соединенных Штатов Америки серьезное

12 июл 2017
5486

Сирійський генерал розповів, що буде з російською армією після перемоги над Асадом

Після перемоги над режимом Асада російську армію, яка вбиває сотні мирних громадян, виженуть з Сирії. Як інформує replyua.net, про це заявив Ахмад Рахаль, генерал Вільної Сирійської армії, яка веде

Последние новости

Безвіз не для всіх: нардеп розповів кому з українців забороняють в’їжджати у ЄС

Омелян направив до уряду прохання про звільнення Рябчука через Ryanair

У Міносвіти аргументували рішення про скорочення держзамовлення на деяких спеціальностях

Блогер: ось чому Керченського мосту ніколи не буде (відео)

Блогер о Навальном: Гиркин размажет беспринципного демагога, стремящегося угодить и нашим, и вашим

Омелян анонсував початок роботи в Україні «кращої авіакомпанії світу»

Приватбанк був фінансовою пірамідою – Нацбанк

Журналістам стало відомо, хто причетний до арешту Марківа

Співробітники СБУ завітали до мерії Львова

Пономарьов про реінтеграцію Донбасу: Україні потрібно більше контактувати з США, ніж з Європою

Москва визнала факт вивезення вугілля з Донбасу

WizzAir в два рази збільшує свою присутність в Україні

Порошенко пропонує створити нове міністерство

Путин может жестко ответить Лукашенко на предательство России в пользу Украины, – политолог

В ЦРУ звинуватили Росію у вибори президента США у 2012 році

Турчинов назвав депутатів співучасниками кіберзлочинів проти України

Оказывается, российский ефрейтор Агеев подвергся дурному влиянию и пошел убивать украинцев

У реєстрі митниці РФ присутні дані про завезення антрациту з «ЛДНР»

В США диспетчеру вдалося попередити «найбільшу катастрофу в історії авіації»

Матір захопленого російського військового Агєєва звернулася до Порошенка

 Новости за день