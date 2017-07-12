Безвіз не для всіх: нардеп розповів кому з українців забороняють в’їжджати у ЄС

Народний депутат Володимир Ар’єв на власній сторінці в Фейсбук розповів невигадану історію заборони в’їзду на територію Європейського Союзу, - про це інформує replyua.net.
Так, народний обранець нагадує про статистику, відповідно до якої за місяць дії безвізового режиму на територію ЄС змогли в’їхати 90 тисяч громадян України. Лише 50 осіб отримали відмову. Про одного з таких осіб нардеп і розповідає: один чоловік (нардеп називає його Сірим) придбав квиток до однієї з європейських столиць. Тим не менш, ще по дорозі він встиг ополовинити пляшку міцного алкогольного напою, придбаного в дьюті фрі. По прибуттю Сірий повністю втратив здатність говорити, тому ночував у витверезнику. Зранку Сірий не зміг пояснити ні мети поїздки, ні продемонструвати докази бронювання готелю. Звісно, він повернувся додому, так і не побачивши європейських пам’яток.
Але пам’ятки манили, тому Сірий вирішив спробувати знову. Цього разу він не став випивати у літаку, але так само навіть не подумав бронювати готель чи оформити страховку. Відтак, по прибуттю в Амстердам Сірий додав до української статистики ще одну відмову на в’їзд. Напевно, решта 48 історій такі ж захопливі як і ця, - зауважує нардеп.