Політик: організатори фестивалю заради бабла згодні принизити власну державу

Народний депутат Сергій Висоцький у своєму Фейсбук розмірковує з приводу того, де проходить кордон «руського мира», - інформує replyua.net.
Так, політик повідомляє, що поки переважна більшість українців відпочиває, жахлива кривава хунта попирає права людини. Цього разу це проявилось в тому, що в Україну на фестиваль Atlas Weekend не пропустили соліста гурту «Дельфін». Деякі представники громадськості навіть мають нахабство обурюватись. Дійсно, обурення має під собою грунт, - іронізує Висоцький, - всі знають, що будь-який російський артист має право на «покладення болта» на українські закони. Україна, у свою чергу, має мовчки терпіти – на те вона й «молодша сестра».
Політик зауважує: якщо ви хочете побачити «руський мир» - ось він. Організатори фестивалю готові заради бабла принизити і розтоптати власну державу. Виконавці, які заради бабла їдуть на виступи куди завгодно і приймати нагороди з рук кого завгодно. «Активісти», які за безкоштовний пропуск готові закрити очі на що завгодно. Журналісти, які за те ж саме бабло напишуть все, що завгодно, а то раптом доведеться ще й на російського власника працювати. Оце все і є «руський мир», адже бабло – його головна святиня. Кордон «руського мира» проходить в головах і серцях українців, і доведеться докласти ще чимало зусиль, аби він співпав з географічним, - наголошує політик.