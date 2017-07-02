валюта
СпецтемаВ сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии

Політик: організатори фестивалю заради бабла згодні принизити власну державу

Політик: організатори фестивалю заради бабла згодні принизити власну державу
Народний депутат Сергій Висоцький у своєму Фейсбук розмірковує з приводу того, де проходить кордон «руського мира», - інформує replyua.net.

Так, політик повідомляє, що поки переважна більшість українців відпочиває, жахлива кривава хунта попирає права людини. Цього разу це проявилось в тому, що в Україну на фестиваль Atlas Weekend не пропустили соліста гурту «Дельфін». Деякі представники громадськості навіть мають нахабство обурюватись. Дійсно, обурення має під собою грунт, - іронізує Висоцький, - всі знають, що будь-який російський артист має право на «покладення болта» на українські закони. Україна, у свою чергу, має мовчки терпіти – на те вона й «молодша сестра».

Політик зауважує: якщо ви хочете побачити «руський мир» - ось він. Організатори фестивалю готові заради бабла принизити і розтоптати власну державу. Виконавці, які заради бабла їдуть на виступи куди завгодно і приймати нагороди з рук кого завгодно. «Активісти», які за безкоштовний пропуск готові закрити очі на що завгодно. Журналісти, які за те ж саме бабло напишуть все, що завгодно, а то раптом доведеться ще й на російського власника працювати. Оце все і є «руський мир», адже бабло – його головна святиня. Кордон «руського мира» проходить в головах і серцях українців, і доведеться докласти ще чимало зусиль, аби він співпав з географічним, - наголошує політик.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: історія про двох ФСБ-шників, які заблукали, насправді дуже серйозна

Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев
Важное за сутки
01 июл 2017
19806

Блогер: історія про двох ФСБ-шників, які заблукали, насправді дуже серйозна

Блогер з окупованого Криму під ім'ям Алі Татар-заде розмірковує з приводу останньої гучної новини, - про це інформує ресурс replyua.net повідомляє, послуговуючись дописом оглядача в соціальній мережі

02 июл 2017
16215

Нет такой страны и такого народа: Жириновский пригрозил расстрелом всех украинцев

В прямом эфире политического ток-шоу на подконтрольном Кремлю телеканале «Россия – 1» лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил расстрелять всех граждан Украины. Об этом сообщает replyua.net. На

Последние новости

«Мінеру» київського метро заплатили з Росії

Що кажуть в соцмережах про скандал з СБУ, «Дельфіном» та російською журналісткою?

Журналістка-емігрантка з Росії не задоволена діями СБУ

Масштабна хакерська атака була тестовою – Мінінфраструктури

Політик: організатори фестивалю заради бабла згодні принизити власну державу

За останні 2 дні до України не пустили 7 російських артистів

Блогер: це дуже хрінова історія

Політолог: нардепи не знищать основний інструмент маніпуляції

Відомо, хто повідомив про причетність українця Марківа до загибелі італійського журналіста на Донбасі

Туці краще помовчати – Жебрівський прокоментував заяву про необхідність відселення людей з Донбасу

У мешканців Криму почали відбирати землю

Жебрівський прокоментував слова Туки про необхідність відселення людей з Донбасу

Третина ресторанів у Києві припинили роботу

Понад шість десятків осіб постраждали через негоду в Україні

Китайські інвестори допоможуть побудувати ТЕС у Львівській області

Для России война в Украине станет катастрофой – дипломат из США

Ляшко: поставки угля из США не в интересах Украины

Воды в Авдеевке хватит только на четыре дня

Гидрометцентр: в Украину вернутся дожди и похолодание

В Украине может появиться министерство ветеранов

 Новости за день