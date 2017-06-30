Ар’єв: Аргамунд влаштував скандал українській делегації в ПАРЄ

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Народний депутат та керівник української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв розповідає про жахливу поведінку очільника організації Педро Аргамунда, - про це інформує ресурс replyua.net з посиланням на сторінку народного обранця в Фейсбук.Зокрема, нардеп повідомляє, що сто п’ятдесят вісім делегатів ПАРЄ підписали документ, в якому вимагають відставки президента організації іспанця Педро Аграмунда. Загалом, це абсолютний рекорд – більшої кількості підписів в Асамблеї ще не збирав жоден акт (нагадаємо, в ПАРЄ триста вісімнадцять членів та триста вісімнадцять спостерігачів). Реакція Аргамунда була, м’яко кажучи, дивною: він накинувся на українську делегацію – мовляв, саме українці винні в тому, що з ним сталося.Ар’єв зауважує, що, незважаючи на згуртованість і злагодженість роботи українських парламентарів, делегованих до ПАРЄ, це не українці посадили Аргумунда в російський військовий літак, не українці змушували його фотографуватись з сирійським диктатором Асадом. Більше того, українська делегація налічує двадцять три депутати, а підписантів – сто п’ятдесят вісім. Реакція на ініціативу від справжніх покровителів Аргамунда не забарилась – російське зовнішньополітичне відомство відразу відмовилось платити членські внески до Ради Європи. Загалом, боротьба триває, - наголошує нардеп.