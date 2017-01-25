Новую видеопропаганду Кремля с поющим Путиным высмеяли в соцсетях

25 января 2017-го года в России отмечается День российского студенчества. По этому случаю в МГУ имени М.В. Ломоносова состоялось торжественное мероприятие, в котором лично принял участие президент Владимир Путин. Один из студентов по просьбе ректора учебного заведения решил исполнить для Путина популярную в советское время песню о космосе «Четырнадцать минут до старта», однако это выступление для прокремлёвских СМИ обернулось удачным инфоповодом — Путин неожиданно запел вместе со студентом.
Как передаёт replyua.net, студент во время выступления неожиданно забыл слова. Оказавшийся в руках у Владимира Путина микрофон пришёлся кстати: президент помог студенту выкрутиться из неловкого положения, напомнив ему «выпавшую» из песни строчку. Затем, как сообщают местные СМИ, к поющим Путину и студенту присоединились и другие учащиеся, присутствовавшие на мероприятии. Видео с этого события было распространено прокремлёвскими СМИ в среду, однако у «адресатов» оно вызвало неожиданную реакцию: многих насмешила такая постановочная видеопропаганда.
Как пишут в комментариях к видео зрители, Владимир Путин «готов на всё, лишь бы не работать». Другие же упрекают президента в явной постановке, усмотрев в поющих студентах «переодетых мажоров из ФСБ». Ещё одна зрительница написала, что «президент впал в маразм, он вызывает смех сквозь слёзы».