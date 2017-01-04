Яценюк дав коментарі з приводу перепоховання Олександра Олеся

Лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк на власній сторінці в Фейсбук прокоментував ситуацію, яка склалась з приводу перепоховання відомого українського поета Олександра Олеся, - про це інформує replyua.net.
Так, Яценюк наголосив, що те, що сталось з останками Олександра Олеся та його дружини у чеській столиці – неймовірний шок для кожного з нас, адже мова йде навіть не просто про українця, а про нашу національну святиню. Відтак, Яценюк пропонує рішення, яке відповідає моменту – останки Олеся варто повернути на територію України. Самого поета та його супутницю життя потрібно поховати в українській столиці після того, як вони отримають всі належні почесті. Церемонія поховання має розглядатись як маніфест національної гідності, тому в ній мають взяти участь всі українські високопосадовці. На думку Яценюка, це має стати лише початком ретельної роботи щодо захисту наших святинь закордоном, адже якщо сама держава не проявляє поваги до власної національної гідності, то інші країни тим більше не будуть цього робити.
Нагадуємо, нещодавно стало відомо, що останки українського поета Олександра Олеся було ексгумовано з могили на кладовищі в Празі, де його було раніше поховано. Нащадки поета вже дали згоду на його перепоховання на території України.