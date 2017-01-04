Борислав Береза: про росіян і когнітивний дисонанс

Народний депутат Борислав Береза у власному блозі на ресурсі «15 минут» поділився міркуваннями, на які його навів перегляд фільму, - про це інформує replyua.net.
Так, нардеп розповідає, що нещодавно він із сім’єю переглянув фільм «Зоряні війни: Бунтар 1». Загалом, як всякому поціновувачу всесвіту «зоряних воєн», політику сподобався фільм, але під час перегляду він кілька разів зловив себе на доволі цікавій думці. Зокрема, цей фільм також йде у прокаті в Російській Федерації. Ймовірно, росіяни, які його дивляться, асоціюють себе з повстанцями – адже вони позитивні герої.
І от тут виникає питання: чи відчувають у цей момент росіяни когнітивний дисонанс? Чи нічого не ламається в їх голові – адже в реальності вони живуть в справжній імперії і підтримують власного Дарта Вейдера. Коли імперці атакують позитивних героїв – чи не виникає у росіян асоціації з Донбасом чи Сирією, розшматованими російськими військами? Незважаючи на всі розповіді Кисельова чи Соловйова, касетні бомби над Алеппо та артилерійські обстріли через кордон на Донбасі доводять хто насправді є злом. Але в кінці, як ми знаємо, імперія потерпить крах. Можливо, у реальності він буде не таким красивим, як написали голлівудські сценаристи, але від того не менш незворотним, - наголошує політик.