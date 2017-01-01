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Посол України в США про статтю Пінчука: Акела промахнувся

Посол України в США про статтю Пінчука: Акела промахнувся
Стаття Віктора Пінчука, оприлюднена наприкінці минулого року у виданні The Wall Street Journal, викликала бурхливу реакцію як в Україні, так і закордоном, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».

Так, за два дні до нового року український підприємець Віктор Пінчук розмістив в американському виданні The Wall Street Journal статтю, яка закликала Україну до «болючих компромісів» задля досягнення миру. Посол України у Сполучених Штатах Валерій Чалий дав свої коментарі з цього приводу в Фейсбук. За словами дипломата, стаття Пінчука – це чергова кон’юнктурна спроба «зловити момент». Наші промисловці прагнуть вести справи as usual – але цього вже не буде. Тому вважаю це випадком, коли «Акела промахнувся».

За словами Чалого, він би із задоволенням прочитав в американських щоденниках статтю під авторством пересічного українського бійця з передової або кого-небуть, хто там бував. Дипломат наголосив, що команда посольства вживає всіх можливих заходів для того, щоб протидіяти російським інформаційним атакам. Тим не менш, після всіх зусиль раптом виявляється, що з України підігрують противникам. В якості побажання на Новий 2017 рік Чалий загадав, щоб великий український бізнес врешті перестав все вимірювати цьогомоментними діловими інтересами і врешті долучився до захисту української незалежності.
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