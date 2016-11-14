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Имидж борца с коррупцией Деконаидзе создан искусственно, - депутат

Имидж борца с коррупцией Деконаидзе создан искусственно, - депутат
Депутат Верховной Рады Украины Владимир Арьев сообщает, что он спокойно воспринял отставку Хатии Деконаидзе – причины вполне просты.

Как передает replyua.net, Арьев пишет на своей странице в Facebook: «Имидж Деконаидзе как борца с коррупцией был создан искусственно – я понял это когда подал ей депутатский запрос и столкнулся с реальностью». В своем депутатском запросе Арьев требовал отставки начальника Днепровской полиции Деркача, который во время Майдана возглавлял Дарницкий районный отдел УВД города Киева и лично преследовал участников Майдана». Арьев объясняет, что Деконаизде ответила на его запрос, что Деркач не подлежит люстрации в соответствии с Законом Украины «Про очищение власти», потому что имеет статус участника боевых действий – он был в АТО.

Арьев пишет: «Деркач на две недели пошел в АТО и тем самым получил индульгенцию. Информацию о том, на основании чего ему удалось получить статус участника боевых действий, я так и не дождался». Депутат подчеркивает, что Деркач в результате так и остался работать на руководящей должности в Национальной полиции – и это история про то, что нужно верить реальным действиям, а не пиару.
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